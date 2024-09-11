Врач Кузина заявила об опасности привычки грызть ручки и карандаши у детей

Бородавки — это доброкачественные образования на коже и слизистых оболочках, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ). Они часто появляются на пальцах рук и ног, ладонях, предплечьях и подошвах стоп. Бородавки выглядят как наросты телесного или коричневого цвета с шероховатой или гладкой поверхностью. Они могут возникать в любом возрасте, но чаще встречаются у детей.