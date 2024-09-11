Врач Кузина заявила об опасности привычки грызть ручки и карандаши у детей

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Детский стоматолог Екатерина Кузина заявила, что привычка детей грызть ручки и карандаши может обернуться заболеваниями полости рта, в частности, стоматитом.
«Это безобидное действие может привести к проблемам с зубами и слизистой полости рта. При постоянном вредном механическом воздействии на эмали могут появляться сколы и трещины, что приводит к повышенной чувствительности зубов. Также высок риск занесения патогенной микрофлоры в полости рта и травмирование слизистой, что приводит к появлению стоматита», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.
Такая привычка может привести и к неправильному прикусу, добавила врач. Избавиться от этих вредных действий, по мнению Кузиной, может помочь мелкая моторика.
А педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании Виктория Подсухина рекомендовала ученикам, которые участвуют в сдаче ЕГЭ в сентябре, помнить про режим в период подготовки.
«Самое главное, что стоит сделать, — это расслабиться и отдохнуть. Важно помнить и о режиме: стоит не забывать правильно питаться и полноценно спать», — заявила в беседе с RT Подсухина.
Ранее психолог Наталья Наумова говорила, что мотивировать ребёнка к хорошей учёбе могут личные успехи его родителей.
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