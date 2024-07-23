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Врач Ракова предупредила об опасности общественных туалетов

23 июля 2024, 19:46
Фото: iStock/Natalya Vilman

Фото: iStock/Natalya Vilman

Врач-гинеколог Мария Ракова заявила, что в общественных туалетах есть риск заразиться кишечными и урогенитальными инфекциями.
Однако такие болезни, как ОРВИ, грипп, гепатит и ВИЧ, по её словам. Невозможно подхватить в туалете.

«Несмотря на оптимистические прогнозы, минимальные шансы заразиться всё же существуют, но водятся к нулю. Но есть ряд инфекций, которые могут передаваться через поверхности в туалетах. К ним относятся кишечные инфекции, стрептококковая инфекция, глистные инвазии, урогенитальные инфекции. В последнем случае заражение происходит через грязное сиденье», – пояснила в беседе с Газета.ру врач.



Ранее врач-аллерголог Мария Марилова заявила об опасности пылевых клещей, которые могут жить в матрасах и подушках.

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#гинеколог
Биолог Лялина заявила об опасности злоупотребления малосольными огурцами
23 июля 2024, 20:58

Фото: iStock/Angelika Mostova

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина заявила, что злоупотребление малосольными огурцами грозит отёками, повышением артериального давления и увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Всему виной высокое содержание соли в продукте, утверждает эксперт.

«Основной недостаток малосольных огурцов — высокое содержание соли. Натрий задерживает воду в организме, что может привести к различным отекам, повышению артериального давления и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила в беседе с NEWS.ru Лялина.

Она добавила, что продукт может вызвать проблемы с ЖКТ. По её словам, к малосольным огурцам стоит с осторожностью относится беременным и кормящим мамам, а также тем, кто страдает от задержки жидкости в организме.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявляла, что редьку не рекомендуется употреблять людям, которые перенесли инфаркт, а также тем, кто испытывает проблемы с печенью и почками.

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Названы методы улучшения качества сна
Психолог Лебедева рекомендовала использовать аромотерапию
23 июля 2024, 20:21

Фото: iStock/fizkes

Психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Юлия Лебедева заявила, что улучшить качество сна можно с помощью аромотерапии и аудио АСМР.
«К классическим методам относятся: ароматерапия с маслом сибирского кедра; включение оранжевого света вечером — меньше влияет на выработку мелатонина; метод «Часового кокона» — когда вы укутываетесь в одеяло на 10-15 минут перед засыпанием, а также видео и аудио АСМР — многие слушатели признаются, что такие видео помогают им расслабиться и снизить стресс», — пояснила в беседе с Газета.ру Лебедева.

Также лучше засыпать можно с помощью создания «ритуала» сна, медитация осознанности, визуализация себя в месте, которое ассоциируется с покоем и безопасностью, прослушивания специальных «сонных» плейлистов.

Ранее сообщалось, что исследование, о котором сообщило издание The New York Post, показало, что недостаток сна и нарушение его режима могут значительно увеличить риск развития сахарного диабета второго типа.

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Врач Марилова раскрыла опасность пылевых клещей
23 июля 2024, 19:39

Фото: iStock/peterschreiber.media

Врач-аллерголог Мария Марилова заявила об опасности пылевых клещей, которые могут жить в матрасах и подушках.
Такие паукообразные опасны тем, что могут вызывать различные формы аллергии и даже астму.

«Пылевые клещи — самый распространенный вид клещей в домах. Они питаются отмершими клетками кожи и размножаются в пыли. Их экскременты и останки тел являются сильным аллергеном, вызывающим чихание, зуд, слезотечение, заложенность носа, астма. У людей, страдающих аллергией на пылевых клещей, наблюдаются симптомы, особенно ночью или в закрытых помещениях», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Марилова.

Ранее профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения терапевт Владимир Сапрыкин заявил, что в Таиланде высокая вероятность заразиться паразитами.

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#симптомы
#рф
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Пушкинские врачи поставили на ноги девушку с тройным переломом из-за каблуков
23 июля 2024, 16:35

Фото: iStock / SEASTOCK

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. прооперировали девушку, получившую перелом ноги в трёх местах из-за высоких каблуков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделении травматологии обратилась 30-летняя девушка, которая упала на улице, попав в ямку на 12-сантиметровых шпильках. Врачи диагностировали оскольчатый перелом костей голени, большой и малой берцовой костей.
«Под спинальной анестезией мы срастили обломки костей. Закрепили их штифтами и винтами. Остеосинтез позволяет уйти от традиционного гипса и исключает вероятность вторичного смещения, а также тромбоз, остепороз и артроз. На повреждённую ногу пациентка смогла наступать вечером уже в день операции», – рассказал травматолог-ортопед Александр Первухин.
Сейчас девушка выписана на амбулаторное лечение. Через год ей предстоит ещё одна операция для удаления всех металлоконструкций. В министерстве предупредили, что ходить на высоких каблуках надо крайне осторожно и по ровной поверхности. Каблук высотой 10-12 см уместен для торжественных мероприятий. А для повседневной носки лучше использовать каблук не выше 5 см.

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Врачи Подмосковья спасли с начала года более 2,1 тыс. недоношенных младенцев

Одинцовские хирурги спасли жизнь пациенту с желудком в грудной полости

Четырёхлетнего мальчика атаковала гадюка на подмосковной даче
#здравоохранение
#минздрав мо
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#хирург
#пушкино
#операция
#больница
#подмосковье
#московская область
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Врачи Подмосковья спасли с начала года более 2,1 тыс. недоношенных младенцев
23 июля 2024, 14:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 2,1 тыс. детей, появившихся на свет раньше положенного срока, спасли врачи-неонатологи в Московской области с начала текущего года благодаря высокому профессионализму и хорошему техническому оснащению медучреждений, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой. Но важно отметить, что каждый спасенный малыш — это результат работы не только новейшего оборудования, а, в первую очередь, команды настоящих профессионалов своего дела. С начала года в регионе врачи спасли более 2,1 тыс. детей, рожденных раньше срока, из них 188 — с экстремально низкой массой тела — менее 1 килограмма», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве также рассказали, что вес самого маленького спасённого пациента составлял при рождении всего 450 граммов. Младенца выходили специалисты Московского областного перинатального центра.

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#новорождённые
#врачи
#московская область
#подмосковье
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
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Одинцовские хирурги спасли жизнь пациенту с желудком в грудной полости
23 июля 2024, 14:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Одинцовской больницы спасли жизнь пациенту, удалив огромную грыжу из его желудка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 48-летний мужчина с жалобами на боли в животе и проблемы с дыханием. Рентген показал, что его желудок находится в грудной полости из-за огромной грыжи диаметром 10 см. Она вызывала давление и ущемление внутренних органов.
«Мы удалили грыжу. Когда желудок был опущен в живот, в нём было выявлено отверстие до 5 см. Всё содержимое желудка поступало в грудную полость больного, и это угрожало его жизни. Поэтому во время операции мы удалили часть желудка и укрепили переднюю стенку брюшной полости. Установили дренаж и удалили жидкость из лёгких», — описала операцию заместитель главврача по хирургической помощи Одинцовской областной больницы Василина Лесовик.
Как отметили в министерстве, сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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#здоровье
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#хирург
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#московская область
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Мясников раскрыл причины внезапного головокружения
Мясников: Головокружение может быть признаком проблем с ушами
23 июля 2024, 13:19

Фото: iStock/AndreyPopov

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявил, что внезапные головокружения могут быть вызваны проблемами внутреннего уха.
«Внезапно возникшее головокружение — это не инсульт, не заболевание нервной системы, это, как правило, проблема внутреннего уха. Имеется в виду головокружение. Это либо отложение кальциевого песочка в лабиринтах внутреннего уха, либо скопление жидкости, либо воспаление ткани лабиринта. В любом из этих случаев нужно принимать гормоны», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Он рекомендовал при головокружениях обращаться прежде всего не к невропатологу, а именно к ЛОРу.

Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова заявила, что для ужина являются вредными такие продукты, как бобовые, некоторые мясные изделия, жирная пища, а также сладкие газировки.

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Четырёхлетнего мальчика атаковала гадюка на подмосковной даче
23 июля 2024, 12:58

Фото: iStock/Matteo86

Мальчика четырёх лет укусила в ногу гадюка во время прогулки по подмосковному дачному участку, пострадавшего спасли специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Маленький пациент поступил в больницу с сильным отёком: пострадавшая правая нога была значительно больше левой. Специалисты сразу назначили пациенту все необходимое лечение», — говорится в сообщении.

В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение.

Заведующий детским хирургическим отделением МОЦОМДа Владимир Трунов отметил, что иногда дети не осознают, что их укусила змея. Они думают, что укололись чем-то. Но вскоре на укушенном участке появляются характерные синие пятна и начинается отёк. При осмотре можно заметить и место укуса: две ранки от змеиных зубов.

Специалист подчеркнул, что при укусе змеи важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью, причем вне зависимости от возраста и самочувствия пострадавшего. Иначе прогноз может быть весьма неблагоприятным.

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#мальчик
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#врачи
#московская область
#подмосковье
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Диетолог Мещерякова назвала непригодные для ужина продукты
Диетолог Мещерякова не рекомендовала ужинать бобовыми и некоторыми видами мяса
22 июля 2024, 19:16

Фото: iStock/bhofack2

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова заявила, что для ужина являются вредными такие продукты, как бобовые, некоторые мясные изделия, жирная пища, а также сладкие газировки.
«Противопоказаны тяжелые жирные блюда и копчености: свинина, баранина, утка, гусь, а также сало и любые мясные полуфабрикаты вроде сосисок или сарделек. Желательно исключить бобовые: фасоль, горох, нут, чечевицу — они идеально подходят для дневного времени. Эти продукты потребуют длительного процесса пищеварения, активной выработки ферментов», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что редьку не рекомендуется употреблять людям, которые перенесли инфаркт, а также тем, кто испытывает проблемы с печенью и почками.

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