Врач Ракова предупредила об опасности общественных туалетов

«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой. Но важно отметить, что каждый спасенный малыш — это результат работы не только новейшего оборудования, а, в первую очередь, команды настоящих профессионалов своего дела. С начала года в регионе врачи спасли более 2,1 тыс. детей, рожденных раньше срока, из них 188 — с экстремально низкой массой тела — менее 1 килограмма», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.