Врач Ракова предупредила об опасности общественных туалетов

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Врач-гинеколог Мария Ракова заявила, что в общественных туалетах есть риск заразиться кишечными и урогенитальными инфекциями.
Однако такие болезни, как ОРВИ, грипп, гепатит и ВИЧ, по её словам. Невозможно подхватить в туалете.
Ранее врач-аллерголог Мария Марилова заявила об опасности пылевых клещей, которые могут жить в матрасах и подушках.
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«Несмотря на оптимистические прогнозы, минимальные шансы заразиться всё же существуют, но водятся к нулю. Но есть ряд инфекций, которые могут передаваться через поверхности в туалетах. К ним относятся кишечные инфекции, стрептококковая инфекция, глистные инвазии, урогенитальные инфекции. В последнем случае заражение происходит через грязное сиденье», – пояснила в беседе с Газета.ру врач.
Ранее врач-аллерголог Мария Марилова заявила об опасности пылевых клещей, которые могут жить в матрасах и подушках.
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Мелисса Тимофеева