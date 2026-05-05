Россиянам раскрыли приводящую к болезням сердца ошибку в рационе
Россияне при составлении рациона совершают одну распространенную ошибку, которая приводит к возникновению болезней сердца. Об этом сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов в личном блоге.
Вялов отмечает, что большинство россиян едят слишком мало овощей. По его словам, это приводит к дефициту клетчатки и важных микроэлементов в организме.
Доктор указал на прямую связь между недостатком овощей и зелени и увеличением числа случаев ожирения, сахарного диабета и болезней сердца в стране. При этом потребление добавленного сахара в России значительно превышает допустимые нормы, достигая трех дневных порций, подчеркнул Вялов.
