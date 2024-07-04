Врач Алкашева объяснила резкие скачки веса у женщин

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Врач-эндокринолог Алина Алкашева заявила, что резкие скачки веса у женщин могут быть признаком гормонального сбоя.
Также о гормональном сбое могут говорить нарушения менструального цикла, снижение либидо, гирсутизм, нарушение сна, дневная сонливость.
Специалист рекомендовала для профилактики такого недуга вести здоровый образ жизни, следить за психоэмоциональным состоянием, регулярно посещать акушера-гинеколога и эндокринолога.
Ранее эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф рассказала о главных симптомах эндокринных заболеваний у детей.
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«Для диагностики выполняется сбор анамнеза, лабораторные и инструментальные исследования (УЗИ органов малого таза, щитовидной железы, надпочечников)», — пояснила в беседе с Газета.ру Алкашева.
Специалист рекомендовала для профилактики такого недуга вести здоровый образ жизни, следить за психоэмоциональным состоянием, регулярно посещать акушера-гинеколога и эндокринолога.
Ранее эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф рассказала о главных симптомах эндокринных заболеваний у детей.
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Мелисса Тимофеева