Врач назвала россиянкам способ получать оргазмы во время климакса

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В период климакса можно получать яркие оргазмы. Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, хирург Тина Гадиати в разговоре с «Лентой.ру» развеяла главные мифы о климаксе.
Врач призвала женщин не бояться изменений в жизни и пояснила, что приливы и жар беспокоят не всех. Если симптомы проявляются, их можно облегчить с помощью лечения эстрогеном и прогестином.
Гадиати заявила, что для нормализации состояния во время климакса необходимо правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха. Она отметила, что важен полноценный сон и соблюдение биоритмов — то есть отход ко сну примерно в 22-23 часа.
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Гадиати заявила, что для нормализации состояния во время климакса необходимо правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха. Она отметила, что важен полноценный сон и соблюдение биоритмов — то есть отход ко сну примерно в 22-23 часа.
«Плюс, конечно, не стоит забывать про физическую активность. Например, увлечение каким-то новым видом спорта или танцами поможет женщине забыть о неприятных симптомах и подарит массу новых, ярких эмоций. Кстати, здорово с симптомами климакса помогает справиться йога и медитации», — рассказала гинеколог.Она добавила, что некоторые женщины во время менопаузы могут столкнуться с генитоуринарным менопаузальным синдромом (ГУМС) и испытываться слабость. У женщин возникает снижение тонуса мышц тазового дна, стрессовое недержание мочи и опущение органов малого таза. Однако вопрос с получением удовольствия во время интима можно решить с помощью специалиста.
«Оргазм в период менопаузы, наоборот, бывает более яркий, нежели в молодости. Главное — устранить физиологические проблемы и проработать психологические», — подчеркнула собеседница издания.Врач заверила, что снижение либидо во время менопаузы является временным явлением. Ничего не мешает продолжать вести активную половую жизнь, получать от нее удовольствие, заверила Гадиати.
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Алина Юрчак