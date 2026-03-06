«Тихий инфаркт»: Врач назвала неочевидный признак смертельной болезни
«Тихий» инфаркт, который многие могут перенести, даже не заметив, способен привести к серьезным последствиям. Об этом заявила терапевт Нина Данилкина, передает «Лента.ру».
Гипертония, которая часто протекает бессимптомно, является одной из основных причин сердечных приступов. Повышенное артериальное давление заставляет сердце работать интенсивнее, что приводит к его перегрузке и повреждению сосудов, отметила терапевт.
По её словам, при инфаркте человек не всегда испытывает боль в груди, но может остаться рубец, который впоследствии может вызвать повторный инфаркт. При появлении болей в груди Данилкина рекомендовала пройти обследование.
В целях профилактики важно регулярно измерять артериальное давление. Если его показатели превышают 140 на 90, необходимо обратиться к врачу.
