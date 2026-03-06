«Тихий инфаркт»: Врач назвала неочевидный признак смертельной болезни

06 марта 2026, 15:06

Терапевт Данилкина: Для профилактики инфаркта важно следить за давлением

Фото: iStock/stevanovicigor

«Тихий» инфаркт, который многие могут перенести, даже не заметив, способен привести к серьезным последствиям. Об этом заявила терапевт Нина Данилкина, передает «Лента.ру».