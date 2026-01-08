Гинцбург рассказал о российской вакцине против рака
В России начали разрабатывать персонализированные отечественные вакцины для лечения меланомы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, для ряда пациентов уже провели необходимую диагностику. В настоящий момент специалисты начали синтез индивидуальных вакцин, предназначенных для введения онкобольным.
После каждой инъекции врачи оценят уровень иммунного ответа. На основании этих сведений будет приниматься решение о необходимости дальнейших введений препарата.
Гинцбург подчеркнул, что тщательная диагностика — обязательный начальный этап для всех пациентов. Хотя процедура требует значительных временных и ресурсных затрат, работы уже ведутся.
Ранее Минздрав разрешил применение персонализированной мРНК‑вакцины «Неоонковак» для терапии меланомы. Препарат разработали совместно НМИЦ радиологии Минздрава России, НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина.
Читайте также: