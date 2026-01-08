Гинцбург рассказал о российской вакцине против рака

08 января 2026, 05:40

Гинцбург: россиянам готовят персонализированную вакцину от рака

Фото: iStock/undefined undefined

В России начали разрабатывать персонализированные отечественные вакцины для лечения меланомы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург.