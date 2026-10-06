Гипертонию связали с ускоренным разрушением суставов
Повышенное артериальное давление способно ускорять износ суставного хряща и течение остеоартрита. Специалисты выявили гормональный механизм, который лежит в основе этой связи, — их исследование опубликовал журнал Science.
Ученые изучили данные 36 820 человек старше 45 лет. Оказалось, что гипертония сопутствует остеоартриту, причем эта связь проявлялась сильнее при более серьезном повреждении коленных суставов.
Опыты на мышах помогли объяснить причину. При высоком давлении в организме растет концентрация вазопрессина — гормона, который участвует в регуляции давления. Он проникает в суставы и воздействует на поврежденный или стареющий хрящ, где увеличивается число чувствительных к нему рецепторов AVPR1A. Их активация запускает выработку ферментов, разрушающих хрящ, и одновременно тормозит синтез коллагена и других веществ, необходимых для его восстановления.
Когда исследователи блокировали эти рецепторы у мышей, гипертония больше не ускоряла разрушение хряща. Обычные же препараты от давления такого действия не оказывали. По мнению авторов работы, найденный механизм может лечь в основу новых методов лечения остеоартрита.
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