Гипертонию связали с ускоренным разрушением суставов

06 октября 2026, 16:12

Science: гипертония может ускорять прогрессирование остеоартрита

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Повышенное артериальное давление способно ускорять износ суставного хряща и течение остеоартрита. Специалисты выявили гормональный механизм, который лежит в основе этой связи, — их исследование опубликовал журнал Science.