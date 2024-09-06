Обновлённый ФАП в деревне Зарудня начал приём пациентов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В деревне Зарудня Коломенского городского округа после ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. Медицинскую помощь там будут получать 1,7 тыс. человек, в том числе дети, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы уделяем большое внимание первичному звену и развитию сельской медицины. Именно с них начинается профилактика и диагностика заболеваний. В прошлом месяце после ремонта начали приём пациентов три ФАПа. Теперь заработал ФАП в деревне Зарудня. Там можно пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, получить телемедицинскую консультацию», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.Также фельдшер ведёт наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, при необходимости проводит диагностические обследования.
Записаться на приём в фельдшерско-акушерский пункт можно по номеру 122, а также через региональный портал госуслуг «Здоровье». https://zdrav.mosreg.ru/start
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