Подмосковный хирург Рехвиашвили получил национальную премию

Фото: пресс-служа Минздрава МО
Детский хирург Михаил Рехвиашвили, работающий завотделением хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), стал лауреатом престижной премии «Репродуктивное завтра России-2024», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Михаил Рехвиашвили стал лауреатом XII Национальной премии в специальной номинации от попечительского совета за выдающиеся заслуги в восстановлении и укреплении здоровья детей», — отмечается в сообщении.Премия «Репродуктивное завтра России» вручается с 2012 года, этой премией отмечают достижения специалистов, которые работают в лечебных учреждениях страны, их вклад в медицину в сфере репродуктивного здоровья населения и решения демографических задач.
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