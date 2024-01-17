Глава Комитета по здравоохранению СПб Лисовец заявил об улучшении медпомощи

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Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что за время его пятилетнего пребывания на посту система здравоохранения в городе, в частности, система оказания медицинской помощи населению, улучшилась.
«Все наиболее важные изменения, которые могут привести к качественному улучшению оказания медицинской помощи населению, касаются системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В инфраструктуре амбулаторной сети за эти годы произошёл гигантский позитивный сдвиг, открылись десятки офисов врачей общей практики, поликлиник, новых стационаров», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Лисовец.
Он отметил, что повышения качества оказания медпомощи и рост уровня доверия граждан медицинской системе привёл к росту числа тех, кто проходит профилактические мероприятия, в том числе диспансеризацию. Так, количество проходящих диспансеризацию увеличилось втрое в сравнении с показателями трёх-четырёхлетней давности.
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Мелисса Тимофеева