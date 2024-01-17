В подмосковных больницах заменили старые рентгеновские аппараты

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Еще 3 устаревших рентгеновских аппарата заменили в подмосковных больницах. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новые аппараты появились в больницах Наро-фоминска и Московском областном госпитале ветеранов войн.
Стоит отметить, что новое оборудование отечественного производства и является цифровым, что делает его более эффективным.
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«Мы продолжаем замену устаревшего тяжелого оборудования на современное. Цифровые рентген-аппараты позволяют проводить более точную диагностику при низкой лучевой нагрузке. На закупку и установку трёх новых рентгеновских аппаратов в Наро-Фоминскую больницу и Московский областной госпиталь ветеранов войн было направлено более 60 млн рублей», — поделилась первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева