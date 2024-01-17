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В подмосковных больницах заменили старые рентгеновские аппараты

17 января 2024, 15:06
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Еще 3 устаревших рентгеновских аппарата заменили в подмосковных больницах. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новые аппараты появились в больницах Наро-фоминска и Московском областном госпитале ветеранов войн.

«Мы продолжаем замену устаревшего тяжелого оборудования на современное. Цифровые рентген-аппараты позволяют проводить более точную диагностику при низкой лучевой нагрузке. На закупку и установку трёх новых рентгеновских аппаратов в Наро-Фоминскую больницу и Московский областной госпиталь ветеранов войн было направлено более 60 млн рублей», — поделилась первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


Стоит отметить, что новое оборудование отечественного производства и является цифровым, что делает его ​более эффективным.

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