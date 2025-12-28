В Колпино полиция изъяла 435 литров нелегального алкоголя из двух фургонов
В Колпино инспекторы ГИБДД пресекли крупную перевозку немаркированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба петербургской полиции.
На Николаевском проезде полицейские остановили для проверки автомобили Volkswagen Transporter и Fiat Ducato. Внимание сотрудников привлекло нервное поведение водителей 36 и 41 лет, что стало поводом для досмотра машин.
В багажном отсеке первого автомобиля инспекторы обнаружили семь коробок. В них находились 5-литровые пластиковые бутыли с жидкостью, которая резко пахла спиртом. Общий объём изъятой жидкости составил 135 литров. Во втором фургоне нашли более 25 пластиковых ёмкостей со спиртосодержащей жидкостью объёмом около 300 литров.
Задержанные водители не имели документов на груз. Их автомобили отправили на спецстоянку, а изъятую жидкость — на экспертизу. Решение по делу примут после получения результатов.
Читайте также: