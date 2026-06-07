Круизный лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, покинул Роттердам
Лайнер MV Hondius, на котором три человека погибли от хантавируса, покинул Роттердам
Нидерландский круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, покинул порт Роттердама. Об этом сообщили на сайте порта в субботу.
Судно простояло в Роттердаме почти три недели — его прибытие с экипажем на борту состоялось 18 мая. После этого людей отправили на карантин, а лайнер подвергли очистке и дезинфекции. В настоящее время MV Hondius направляется на Шпицберген, где примет пассажиров и начнет свой первый после инцидента круиз по Арктике.
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Напомним, что вспышка хантавируса произошла на судне во время рейса из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев заражения, трое из которых закончились летальным исходом. 10 мая лайнер подошёл к берегам Канарских островов, где эвакуировали всех пассажиров. После этого судно с одним лишь экипажем направилось в Нидерланды.
Ранее врач-бактериолог Татьяна Сатаева объяснила, какие грызуны переносят хантавирус. По ее словам, ученые давно знают несколько десятков разновидностей инфекции у мелких млекопитающих.