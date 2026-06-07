Круизный лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, покинул Роттердам

07 июня 2026, 00:27

Лайнер MV Hondius, на котором три человека погибли от хантавируса, покинул Роттердам

Фото: iStock/pigphoto

Нидерландский круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, покинул порт Роттердама. Об этом сообщили на сайте порта в субботу.





Судно простояло в Роттердаме почти три недели — его прибытие с экипажем на борту состоялось 18 мая. После этого людей отправили на карантин, а лайнер подвергли очистке и дезинфекции. В настоящее время MV Hondius направляется на Шпицберген, где примет пассажиров и начнет свой первый после инцидента круиз по Арктике.



