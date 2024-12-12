Роспотребнадзор: неизвестные вирусы из Африки не угрожают РФ

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что неизвестные вирусы из Африки не несут угрозы жителям Российской Федерации, проинформировала «Комсомольская правда».
Во время пятой международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям в Санкт-Петербурге Анна Попова отметила, что сейчас по всему миру растет количество случаев с неизвестными заболеваниями. По большей части они идут из африканских стран. А возможностей для диагностики там мало. Поэтому медикам нужно время, чтобы разобраться с ситуацией.
«Мы приводим все свои силы в состояние повышенной готовности до момента определения конкретного возбудителя заболевания. Включаем на максимальный режим нашу систему «Периметр», таким образом не допуская завоза вирусов в Россию. Угрозы для жителей страны нет. Держим ситуацию под контролем», — подчеркнула Руководитель Роспотребнадзора.
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