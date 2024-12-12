Назван неожиданный способ замедлить процесс старения

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С давних времён людей беспокоил вопрос возможности замедления процесса старения, сохранения сил и здоровья на долгие годы. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова раскрыла неожиданный способ продлить молодость — нужно помогать другим.
Она рассказала, что люди, которые активно помогают другим и ощущают свою социальную значимость стареют медленнее. Согласно проведённому исследованию, если заниматься общественными делами всего 49 часов в год, это положительно влияет на здоровье пожилых людей. А при 200 часах волонтёрской деятельности в год и более польза для физического и эмоционального состояния была более выражена не только для пенсионеров, но и для работающих участников исследования.
Врач рекомендует волонтёрство в качестве способа повышения социальной и физической активности человека, оно увеличивает круг общения, дает возможность решения умственных и физических задач, которые позволяют душе и телу оставаться молодыми.
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Врач рекомендует волонтёрство в качестве способа повышения социальной и физической активности человека, оно увеличивает круг общения, дает возможность решения умственных и физических задач, которые позволяют душе и телу оставаться молодыми.
«Делайте добрые дела и оставайтесь молодыми», - призывает Зухра Павлова.
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Александр Бойцов