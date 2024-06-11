Глава Роспотребнадзора Попова: Подъём заболеваемости корью в России закончился

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Подъём заболеваемости корью интенсивно идёт во всём мире. Однако в России он уже практически закончился.
Об этом в разговоре с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, мировой рост заболеваемости корью был ожидаемым и прогнозируемым. Как считает руководитель надзорного ведомства, в России удалось остановить этот подъём заболеваемости.
Попова также сообщила, что первые случаи кори были завозными из разных стран. Она подчеркнула, что Российская Федерация является одной из немногих стран, где учитываются абсолютно все случаи заболевания или даже подозрения на него. Это необходимо для того, чтобы предусмотреть и предотвратить все возможные риски распространения инфекции, отметила глава Роспотребнадзора.
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Александр Бойцов