ВОЗ предвзято ведет учет по кори в России в сравнении с ЕС

Фото: iStock/ weirdsquirrel
Данные ВОЗ по заболеваемости корью в РФ вызывают сомнения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что статистика ВОЗ о заболеваемости корью в странах Европейского союза ошибочна. Сообщается, что Европа столкнулась с наплывом беженцев с Украины, а большинство из них не привиты. Всемирная организация здравоохранения не включила в данные случаи заболеваний среди мигрантов. Кроме этого, не были включены беженцы и другие труднодоступные группы населения.
Специалисты рассказали, что в мире наблюдается рост заболеваемости кори. Они добавили, что коллективный иммунитет к кори у населения РФ в целом достаточен. Для контроля иммунитета каждый год обследуется более 60 000 человек.
Читайте также:
Врач Белобородов предположил, чем могли заразиться россияне на Бали
Параличи и галлюцинации: Инфекционист рассказал, чем может быть опасно мясо и молоко
«Туалеты и дверные ручки»: Врач объяснила, как можно подхватить венерическое заболевание
Специалисты рассказали, что в мире наблюдается рост заболеваемости кори. Они добавили, что коллективный иммунитет к кори у населения РФ в целом достаточен. Для контроля иммунитета каждый год обследуется более 60 000 человек.
Читайте также:
Врач Белобородов предположил, чем могли заразиться россияне на Бали
Параличи и галлюцинации: Инфекционист рассказал, чем может быть опасно мясо и молоко
«Туалеты и дверные ручки»: Врач объяснила, как можно подхватить венерическое заболевание
Дарья Осипова