People: Женщина вышла из пятилетней комы после анекдота, рассказанного матерью

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В США женщина очнулась после пятилетний комы, когда мать рассказала ей анекдот. Об этом пишет People.
Жительница Мичигана Дженнифер Флюэллен в 2017 году попала в ДТП, врезавшись на автомобиле в опору освещения. После аварии американка впала в кому и пять лет находилась без сознания.
Флюэллен всё это время навещала в больнице мать. В одно из посещений женщина решила рассказать дочери анекдот, и через несколько секунд услышала смех дочери, выходящей из комы.
В настоящее время пациентка идёт на поправку, несмотря на сложный диагноз.
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Флюэллен всё это время навещала в больнице мать. В одно из посещений женщина решила рассказать дочери анекдот, и через несколько секунд услышала смех дочери, выходящей из комы.
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Диана Аванесян