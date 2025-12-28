Глава Роспотребнадзора рассказала о готовности России к эпидемиям
Россия готова к будущим эпидемиологическим угрозам, которые могут быть страшнее COVID-19. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.
По словам главы ведомства, правительство будет стремиться избежать введения ограничений и системных мер в случае следующей вспышки, минимизируя риски для экономики и, прежде всего, для жизни и здоровья людей.
Согласно информации Роспотребнадзора, за первые 11 месяцев 2025 года в России было выявлено около 295,7 тысяч случаев COVID-19, из которых 94,6% протекали в лёгкой форме. Ведомство также сообщило, что в настоящее время преобладает штамм XFG Stratus.
