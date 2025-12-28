Глава Роспотребнадзора рассказала о готовности России к эпидемиям

28 декабря 2025, 18:41

Глава Роспотребнадзора Попова: Россия готова к новым эпидемиям

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

Россия готова к будущим эпидемиологическим угрозам, которые могут быть страшнее COVID-19. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.