Главные детские кардиологи Подмосковья провели выездной приём в Домодедове

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Приём детей в городской поликлинике Домодедова провели главный детский кардиолог Подмосковья, заведующая кардиологическим отделением НИКИ детства Альфия Дроздова и главный детский кардиохирург региона, сердечно-сосудистый хирург Института детства Марат Тараян, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В ходе выездного приёма специалисты проверили состояние 22 маленьких пациентов с ранее диагностированными патологиями сердечно-сосудистой системы и подозрением на различные нарушения, а также детей с врождённым пороком сердца», — говорится в сообщении.По итогам осмотра для пяти маленьких пациентов была предложена госпитализация в кардиологический стационар НИКИ детства.
Выезд был организован в рамках проекта «Доступная кардиология», который реализуется в Московской области в течение пяти лет.
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