Врач рассказала, каким должно быть питание при запорах

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Для профилактики запоров стоит добавить в рацион больше кисломолочных продуктов и пить чистой воды. Рекомендации по улучшению работы кишечника дала гастроэнтеролог Ксения Ворошилова.
Основной причиной нарушения работы кишечника врач назвала некачественное питание и нарушение питьевого режима. Она заявила, что человек, который ест меньше 400 граммов овощей, фруктов и других продуктов с содержанием клетчатки в день, рано или поздно столкнется с проблемой запоров.
Также она посоветовала снизить блюда с быстрыми углеводами в рационе.
В случае возникновения этого неприятного симптома, нужно увеличить употребление кисломолочных продуктов, а также сухофруктов. Также облегчить поход в туалет могут джемы из сладких ягод и фруктов. Но, есть их можно в небольшом количестве из-за высокого содержания сахара, предупредила Ворошилова.
Она также призвала на постоянной основе есть продукты, содержащие магний, например, авокадо или бобовые. Этот микроэлемент способствует расслаблению кишечника и улучшению его перистальтики.
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«При отсутствии противопоказаний необходимо выпивать не менее полутора-двух литров воды в день. Лучше, если она будет теплой, для быстрого проникновения в кишечник», — дала совет гастроэнтеролог в беседе с «Газетой.Ru».
В случае возникновения этого неприятного симптома, нужно увеличить употребление кисломолочных продуктов, а также сухофруктов. Также облегчить поход в туалет могут джемы из сладких ягод и фруктов. Но, есть их можно в небольшом количестве из-за высокого содержания сахара, предупредила Ворошилова.
Она также призвала на постоянной основе есть продукты, содержащие магний, например, авокадо или бобовые. Этот микроэлемент способствует расслаблению кишечника и улучшению его перистальтики.
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Алина Юрчак