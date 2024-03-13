В Долгопрудном врачи по кусочкам собрали руку мужчине, упавшему с крыши

Импотенция — это состояние, при котором мужчина не может достичь или поддержать эрекцию, необходимую для удовлетворительного полового акта. Об основных причинах развития эректильной дисфункции рассказал уролог-андролог Батор Гончиков в беседе с «Газета.ру».