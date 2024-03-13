В Долгопрудном врачи по кусочкам собрали руку мужчине, упавшему с крыши

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Долгопрудненские врачи провели операцию мужчине, после падения на вытянутые руки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с жалобами на сильную боль и отечность рук, после падения с высоты трех метров. Во время осмотра у пациента были выявлены многооскольчатые переломы обеих костей предплечий со смещением.
Стоит отметить, что мужчину ждет еще одна операция по выполнению остеосинтеза левой лучевой кости и дальнейшая реабилитация.
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«Мы выполнили первичную хирургическую обработку раны, провели вакцинацию от столбняка, сопоставили отломки костей и зафиксировали их гипсовыми лангетами. Сразу выполнить соединение костных отломков конечностей — не представлялось возможным из-за выраженного отёка, тяжести травмы и открытого перелома левого предплечья. Через день пациенту были наложены аппараты Илизарова на оба предплечья и выполнен остеосинтез перелома правой лучевой кости специальной пластиной. При этом у пациента появилась возможность выполнять минимально необходимый объём движений, чтобы самому себя обслуживать», — поделился завотделения травматологии и ортопедии Долгопрудненской больницы Пётр Лапынин.
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Мира Полтева