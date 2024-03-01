Главный детский травматолог Подмосковья рассказал, как спасти ампутированный палец

Фото: пресс-служба Минздрава МО
При травматической ампутации пальца необходимо быть готовым как можно быстрее оказать первую помощь. Об этом сообщил главный внештатный специалист детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.
«Усадите или лучше уложите пострадавшего, приподнимите ему ноги, так как велика вероятность шока или потери сознания. Прижмите рану чистой тканью, это поможет остановить кровотечение. Если ампутировано несколько пальцев, вложите в ладонь свёрнутую в валик ткань или целый бинт и сожмите ладонь пострадавшего в кулак так, чтобы травмированные пальцы упирались в валик», – посоветовал врач, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Если пострадал один палец, можно наложить на него давящую повязку, продолжил Григорьев.
«Вызовите скорую помощь, найдите ампутированный палец и поместите в холод. Ни в коем случае не мойте его водой и не кладите в снег или лёд, иначе в нём будет сложно возобновить кровообращение. Ампутированную часть кладём в чистую ткать, затем в чистый пакет. Пакет с ампутированной частью помещаем в пакет с холодной водой со льдом и доставляем в больницу вместе с пострадавшим», – добавил медик.Он ещё раз напомнил, что травму проще предупредить, чем лечить.
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Лора Луганская