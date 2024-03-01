В Подмосковье врачи спасли пациента с литром гноя в лёгких

Фото: пресс-служба Минздрава МО
33-летнего мужчину с гноем в плевральной полости из-за невылеченной инфекционной пневмонии спасли врачи Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в медучреждение с жалобами на жар, боль в груди, кашель с мокротой и одышку. Исследование показало, что в плевральной полости у пациента скопилось много жидкости и гноя, из-за чего правое лёгкое сжалось.
Благодаря усилиям врачей, правое лёгкое пациента расправилось.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.
Читайте также:
Врачи МОНИКИ помогли мужчине с полным поражением кожи псориазом
«50% переломов пениса»: Врач назвал самую травматичную позицию во время секса
Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине с бесплодием
«Мы экстренно провели дренирование плевральной полости. Был удалён почти литр гноя. Потом пациенту назначили антибактериальную терапию, и спустя два дня была отмечена положительная динамика», — рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.
Читайте также:
Врачи МОНИКИ помогли мужчине с полным поражением кожи псориазом
«50% переломов пениса»: Врач назвал самую травматичную позицию во время секса
Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине с бесплодием
Лев Каштанов