Подмосковные онкологи удалили женщине 16-килограммовую злокачественную опухоль

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московского областного онкологического диспансера удалили пациентке опухоль массой 16 кг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 55-летняя женщина с жалобами на одышку, невозможность нормально спать и есть из-за увеличившегося живота. Обследование выявило у неё гигантскую злокачественную опухоль яичника. Как выяснилось, пациентка не обращалась к врачу и более 20 лет не была у гинеколога. За это время новообразование достигло огромных размеров.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Пациентка выписана на амбулаторное лечение и вернулась к обычной жизни. Теперь ей предстоит курс химиотерапии.
В региональном Минздрава напомнили, что всем женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, нужно посещать гинеколога как минимум раз в год. В ведомстве также отметили, что выявленные на ранней стадии заболевания эффективнее поддаются лечению.
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«Мы удалили из брюшной полости пациентки новообразование яичника диаметром 40 см и весом 16 кг. Оно сдавливало внутренние органы и нарушало их функции. Хирургическое вмешательство прошло успешно, функции внутренних органов восстановлены», – рассказала заведующая отделением онкогинекологии №4 областного онкологического диспансера Ирина Карьгина.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Пациентка выписана на амбулаторное лечение и вернулась к обычной жизни. Теперь ей предстоит курс химиотерапии.
В региональном Минздрава напомнили, что всем женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, нужно посещать гинеколога как минимум раз в год. В ведомстве также отметили, что выявленные на ранней стадии заболевания эффективнее поддаются лечению.
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Лора Луганская