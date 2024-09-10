Главный диетолог Московской области сообщила о последствиях «синдрома мегаполиса»

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Жизнь в городах привлекает комфортом и множеством возможностей, но также сопряжена с недостатками: загрязнением воздуха, нервным напряжением и нерациональным питанием. Хотя многие предпочитают домашнюю кухню и здоровое питание, молодежь часто выбирает фаст-фуд, не желая тратить время на приготовление пищи. Это может привести к проблемам с пищеварением и ожирению.
«Нутриентами называют питательные и биологически активные вещества, содержащиеся в пище. Для жителей городов характерен «синдром мегаполиса» – феномен их дефицита и одновременного накопления в организме вредных для здоровья веществ. Например, при низком уровне кальция повышается усвоение свинца, при нехватке цинка – накопление кадмия. Эти тяжелые металлы токсичны для человека, повреждают органы и системы», – рассказала главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.
Дефицит таких элементов, как хром, селен, фосфор и йод, может негативно сказаться на продолжительности жизни. Врач рекомендует компенсировать последствия городской жизни путем употребления витаминов, микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Лучше всего получать эти вещества из сбалансированного питания, хотя витаминные комплексы тоже могут быть полезны.
Важно сократить потребление простых сахаров и насыщенных жиров. Простые сахара содержатся в обычном сахаре, крахмале и фруктах, поэтому, несмотря на их пользу, их потребление также нужно контролировать, ведь из-за большого количества сахара они также способствуют ожирению. Насыщенные жиры содержатся в продуктах животного происхождения, таких как сало, колбасы и жирное мясо. Эти продукты следует ограничить в рационе.
Полноценное питание невозможно без пищевых волокон, которые содержатся в овощах, фруктах, злаках и кисломолочных продуктах. Полезны пряные травы и зелень, а также сушеные специи, такие как куркума и корица, которые помогают справляться со стрессом. Чай с валерианой или пустырником также способствует расслаблению и улучшению самочувствия.
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