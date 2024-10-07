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Косметолог Нелюбова назвала самые вредные продукты для лица

Косметолог Нелюбова: Молочные продукты вредны для кожи лица
07 октября 2024, 19:14
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Ольга Нелюбова заявила, что молочные, острые продукты, а также пища с высоким гликемическим индексом вредят здоровью кожи лица.
«Простые углеводы особенно вредны для нашей кожи. В этот список включаем продукты с высоким гликемическим индексом — белый хлеб, белый сахар, кондитерские изделия. Также молоко и молочные продукты из цельного молока. Не рекомендую и добавки, содержащие сывороточный протеин. А острая пища способствует обезвоживанию кожи и воспалительным процессам, что также не полезно для кожи с высыпаниями», — пояснила в беседе с NEWS.ru Нелюбова.

Она подчеркнула, что здоровье кожи тесно связано с рационом питания. Для различных заболеваний кожи особо важно корректировать свой режим питания, заключила специалист.



Ранее заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Алексей Проценко заявлял, что самостоятельное выдавливание прыщей может привести к занесению инфекций под кожу.

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#питание
#кожа
Биолог Лялина назвала неожиданную пользу кофе с кардамоном
Биолог Лялина заявила о способности напитка предотвратить камни в почках
07 октября 2024, 19:23

Фото: iStock/Farknot_Architect

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявила о том, что добавление кардамона в кофе усиливает полезные свойства напитка, благодаря чему он способен даже помочь избежать образования камней в почках.
«Кофе с кардамоном имеет нейтрализующий эффект для людей, склонных к повышенному артериальному давлению, и может использоваться как профилактическое средство от гипертензии. Кардамон снижает тягучесть крови, снимает спазмы кишечника, нормализует нервную возбудимость, укрепляет иммунитет, предупреждает образование камней в почках и способствует обеззараживанию слизистых оболочек», — добавила в беседе с NEWS.ru Лялина.

Людям, страдающим мигренью и низким давлением, допустимо пить кофе с лимоном, отметила специалист.

Ранее доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин заявил, что миндаль является очень полезным для сердечно-сосудистой системы продуктом.

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#иммунитет
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#напитки
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Врач Крючков объяснил сомнения в эпидемии стрептококковой инфекции из Гонконга
07 октября 2024, 18:19

Фото: iStock/Bet_Noire

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков выразил сомнения в том, что стрептококковая инфекция из Гонконга способна вызвать эпидемию.
Он пояснил, что заразиться болезнью можно при разделке рыбы, если не соблюдать правила безопасности и иметь ссадины и царапины на руках. При этом, врач отметил, что даже заражённую рыбу при правильной готовке можно безопасно употреблять, так как при определённых температурах инфекция погибает. Кроме этого, по словам Крючкова, даже при заражении заболевание поддаётся лечению на ранних стадиях.

«По всей видимости, эту вспышку удастся погасить относительно быстро. Это не эпидемическая история, речи о ней не идёт», — подытожил в беседе с «Москвой 24» врач.

До этого врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер объяснил необходимость употребления витаминов и БАДов дополнительно.

«В современном мире практически невозможно получить с пищей необходимое количество витаминов, микроэлементов и базисных биологически активных веществ других групп. Помимо обычной пищи, мы должны получать набор тех самых витаминов, микроэлементов и клетчатки, антиоксидантов, массы органических кислот в виде добавок», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Ранее заведующая операционным блоком, врач отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневного стационара МОНИИАГ Елена Ефремова поделилась советами о том, как сократить время восстановления и вернуть уверенность.

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#врач
#правила
#здоровье
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Врач Ефремова рассказала, как быстро восстановиться после родов
07 октября 2024, 14:47

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Рождение ребёнка — это радостное событие, однако беременность и роды создают серьёзную нагрузку на женский организм, которая влияет на самочувствие и настроение молодой мамы, желающей скорее восстановить свою прежнюю форму. Заведующая операционным блоком, врач отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневного стационара МОНИИАГ Елена Ефремова поделилась советами о том, как сократить время восстановления и вернуть уверенность.
«Каждая молодая мама хочет быстрее вернуться к прежним объемам и чувствовать себя красивой и привлекательной. Чаще всего после родов не дают это сделать неприятные ощущения в спине, суставах, различные невралгии, спазмы диафрагмы, опущение внутренних органов, отеки, нарушение мочеиспускания и снижение качества половой жизни. Чтобы быстрее справиться с этими неприятностями нужно соблюдать несложные правила первые 42 дня после родов и запастись терпением и уверенностью, что при должном усердии все эти проблемы решаемы», — рассказывает Ефремова.

В первые дни после родов Елена Ефремова рекомендует молодым мамам избегать серьёзных физических и эмоциональных нагрузок, правильно питаться, соблюдать питьевой режим и режим дня, делать лёгкую утреннюю гимнастику, дыхательные упражнения и тренировать мышцы тазового дна, которые играют ключевую роль в восстановлении после беременности.

При растяжении мышц живота она советует исключить упражнения с весом и после восстановления сосредоточиться на статических упражнениях, таких как планка, пилатес или боди-балет, а также выполнять упражнения для активации поперечных мышц живота.

Женщинам, испытывающим дискомфорт в интимной зоне, проблемы с недержанием или сексуальной дисфункцией, помимо традиционных упражнений для мышц тазового дна, рекомендуется обратить внимание на возможности электромиостимуляции и современной БОС-терапии, которая помогает научиться контролировать мышечные сокращения в лёгкой игровой форме.

По мнению врача, в редких случаях эти методы могут оказаться недостаточными для возвращения женщины в прежнюю форму. В такой ситуации можно рассмотреть возможность хирургического лечения, которое является эффективным и доступным для всех российских женщин.

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В Реутове прививку от гриппа сделали более 17,8 тыс. человек
07 октября 2024, 14:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

С начала прививочной кампании от гриппа в сентябре этого года иммунизацию прошли 17 тысяч 819 жителей Реутова, что составляет 15,7% от всего населения города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Прививки от гриппа жителям делают в городских поликлиниках №1 (улица Гагарина, дом 4) и №2 (Юбилейных проспект, дом 80), а также в мобильных пунктах вакцинации, которые открылись в конце сентября в торговых центрах «Реутов парк» и «Экватор». Мобильные пункты работают по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с полудня до 19:30», — говорится в сообщении.
Привить от гриппа детей можно в детской поликлинике по адресу: Садовый проезде, дом 2, а также в детском отделении поликлиники №2 по адресу: Юбилейный проспект, 17.

Отмечается, что прививочная кампания завершится в декабре.

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Онкоскрининг в рамках медицинской акции прошли более 800 жителей Химок
07 октября 2024, 13:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Более 800 жителей городского округа Химки приняли участие в масштабной медицинской акции по диагностике онкологических заболеваний, которая прошла в пресс-центре «Арена Химки», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках акции проводилась маммография и УЗИ молочных желез, флюорография, ЭКГ, лабораторные экспресс-тесты, осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа и другие диагностические процедуры. Кроме того, участники акции могли пройти диспансеризацию и получить прививку от гриппа и пневмококковой инфекции», — говорится в сообщении.
Торжественная часть акции включала в себя награждение медработников онкологической службы почётными грамотами. Кроме того, юных гостей мероприятия развлекали аниматоры, также для них организовали мастер-классы и развлекающие игры.

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#химки
#онкология
#диагностика
#медицина
#здравоохранение
#диспансеризация
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«Уберегает от рака»: Диетолог назвала неожиданную пользу инжира
Диетолог Дианова: в инжире есть соединения, которые дают молодость и уберегают от рака
07 октября 2024, 12:07

Фото: iStock/Yuriy Pozdnikov

Скоро сезон свежих фруктов подойдет к концу, и тогда на помощь придут сухофрукты, которые тоже не уступают по полезности. Например, инжир, который обладает лечебными свойствами благодаря своему богатому химическому составу. По словам специалистов, в инжире содержатся медь, магний, калий, тиамин, витамины К и В6.
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что преимущество этого продукта в том, что он растительный, а значит, в нем большое количество необходимой для нашего организма клетчатки.

Однако, по словам эксперта, следует разделять свежий инжир и сушеный, потому что они обладают разными свойствами.

«Свежий не так сильно концентрирует сахара, его можно 2-3 штучки за раз, чтобы общий вес был примерно не более 150 грамм. Употребление более 3 штук может вызывать сильно послабляющий эффект и диарею. Это особенно полезно для тех, у кого запоры. Одну штуку инжира в сушеном виде можно включать в течение всего года. Там невероятное количество клетчатки — может перекрывать нашу суточную потребность. Но сахаров в нем становится больше, потому что влага ушла», — сказала специалист.

Она, напомнив, что свежий инжир баклажанового цвета, сообщила, что это не просто так: это группа соединений (более 600), которые приносят нашему организму огромную пользу.

«Это гликозиды с разной окраской — они дают нам молодость, уберегают от рака. Поэтому инжир хорош и в сушеном виде, и в свежем», — объяснила диетолог.

По рекомендациям Нурии Диановой, инжир можно использовать как «сладкую точку» в завершении приема пищи или как отдельный перекус, добавив к нему орехи и, например, чай.

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В Подмосковье врачи спасли женщину с дырой в кишечнике
07 октября 2024, 11:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

57-ленюю пациентку с острым перитонитом, спровоцированным попаданием в брюшную полость содержимого кишечника, спасли врачи Зарайской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила в медучреждение с сильной болью в животе, которую она терпела несколько дней. УЗИ показало, что у пациентки острое воспаление брюшной полости — перитонит, причиной которого стало попадание содержимого кишечника в брюшную полость через отверстие в толстой кишке — дивертикула. Это небольшого карман в стенках кишечника, который может воспаляться и приводить к разрыву стенки кишки», — говорится в сообщении.
Состояние женщины при госпитализации было крайне тяжёлым, для её спасения потребовалась экстренная операция.

«В ходе операции мы удалили поврежденные ткани кишечника, восстановили его целостность, очистили и санировали брюшную полость», — рассказал заведующий хирургическим отделением Зарайской больницы Павел Комаров.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её выписали на амбулаторное лечение. В дальнейшем ей потребуется ещё одна операция по восстановлению функций ЖКТ.

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В Подмосковье с начала года родилось более 300 здоровых детей от родителей с ВИЧ
07 октября 2024, 10:46

Более 300 здоровых младенцев появилось на свет в Московской области от родителей с положительным ВИЧ-статусом с начала текущего года, защитить ребёнка помогает специальная терапия, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Забота о здоровье мамы и малыша — наша приоритетная задача. Особенно это важно для женщин, планирующих беременность при положительном ВИЧ-статусе. С начала года от родителей с ВИЧ у нас в Московской области родилось более 300 здоровых детей», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.
В министерстве отметили, что при планировании беременности обоим родителям следует сдать анализ на ВИЧ. При положительном ВИЧ-статусе матери важнейшей мерой профилактики заражения ребёнка является антиретровирусная терапия во время беременности. Отмечается, что при соблюдении всех медицинских рекомендаций риск передачи ВИЧ от матери ребёнку составляет меньше одного процента.

Подробная информация о диагностике и терапии ВИЧ в Московской области размещена на сайте подмосковного Центра СПИД.

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Жители Подмосковья могут записаться на медосмотр через приложение «Добродел»
07 октября 2024, 10:13

В подмосковном приложении «Добродел» доступна услуга по записи на диспансеризацию, об этом жителям региона напомнили в Мингосуправления Московской области.
«Для того, чтобы записаться на медицинскую проверку, надо в приложении выбрать раздел «Услуги», далее — «Запись к врачу» и там подраздел ««Диспансеризация, профосмотр». Затем следует выбрать врача, день и время посещения. Если у нужного специалиста нет открытых дат приёма, можно записаться в лист ожидания», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что для того, чтобы присоединиться к «Доброделу», пользователь должен авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Скачать приложение можно на портале госуслуг Московской области.

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#подмосковье
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