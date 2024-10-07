Косметолог Нелюбова назвала самые вредные продукты для лица

Рождение ребёнка — это радостное событие, однако беременность и роды создают серьёзную нагрузку на женский организм, которая влияет на самочувствие и настроение молодой мамы, желающей скорее восстановить свою прежнюю форму. Заведующая операционным блоком, врач отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневного стационара МОНИИАГ Елена Ефремова поделилась советами о том, как сократить время восстановления и вернуть уверенность.