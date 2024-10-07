Косметолог Нелюбова назвала самые вредные продукты для лица

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Член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Ольга Нелюбова заявила, что молочные, острые продукты, а также пища с высоким гликемическим индексом вредят здоровью кожи лица.
«Простые углеводы особенно вредны для нашей кожи. В этот список включаем продукты с высоким гликемическим индексом — белый хлеб, белый сахар, кондитерские изделия. Также молоко и молочные продукты из цельного молока. Не рекомендую и добавки, содержащие сывороточный протеин. А острая пища способствует обезвоживанию кожи и воспалительным процессам, что также не полезно для кожи с высыпаниями», — пояснила в беседе с NEWS.ru Нелюбова.
Она подчеркнула, что здоровье кожи тесно связано с рационом питания. Для различных заболеваний кожи особо важно корректировать свой режим питания, заключила специалист.
Ранее заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Алексей Проценко заявлял, что самостоятельное выдавливание прыщей может привести к занесению инфекций под кожу.
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