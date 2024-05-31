Главный нарколог Подмосковья Холдин раскрыл механизм потери голоса из-за курения

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Курение негативно влияет на весь организм человека, в том числе и на голосовые связки. Из-за пристрастия к табаку можно даже потерять голос, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Под влиянием огромного количества ядов, которые содержатся в табачном дыме, голос становится хриплым и сиплым. Голосовые связки теряют эластичность, тембр голоса меняется. Когда человек курит, в гортани возникает хроническое воспаление, что приводит к сухому кашлю, сильной осиплости и искажению голоса», – пояснил специалист, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Он добавил, что электронные гаджеты по доставке никотина приводят к тем же последствиям.
Дополнительный вред наносит употребления алкоголя, который в совокупности с курением провоцирует развитие онкологических заболеваний полости рта и гортани. В результате человек может потерять не только голос, но и жизнь, заключил Холдин.
В ведомстве посоветовали тем, кто не можете сам бросить курить, обратиться в филиал Московского областного клинического наркологического диспансера в своём городском округе. Медики помогут справиться с никотиновой зависимостью.
Как напомнили в министерстве, сейчас в России проходит Неделя отказа от курения.
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