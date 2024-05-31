Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Подмосковье решили возобновить акцию по проверке здоровья в парках

В Подмосковье решили возобновить акцию по проверке здоровья в парках

31 мая 2024, 16:31
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Оригинал
В Подмосковье возобновилось проведение профилактических осмотров на свежем воздухе. В ближайшие выходные жители Московской области смогут проверить свое здоровье в парках региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Акция пройдёт в 33 городских округах – Истре, Кашире, Люберцах, Луховицах и других.
«Акция «Проверь свое здоровье в парке» стартовала в 2022 году и оказалась очень востребованной. Так, в прошлом году профосмотры на свежем воздухе прошли почти 8 тыс. человек. Мы приняли решение о её возобновлении. В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.


При обнаружении каких-либо патологий пациентов направят в поликлинику на углублённое обследование.

Для прохождения профосмотра необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Фото: пресс-служба Минздрава МО


Читайте также:

Альпинисты в костюмах супергероев поздравили пациентов онкодиспансера с праздником

Для жителей Балашихи проведут бесплатную диспансеризацию в мобильном ФАПе

Для подмосковных студентов-медиков провели хирургический мастер-класс
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#диспансеризация
#парк
#московская область
#подмосковье
Альпинисты в костюмах супергероев поздравили пациентов онкодиспансера с праздником
31 мая 2024, 14:13

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Альпинисты в костюмах супергероев поздравили маленьких пациентов областного онкодиспансера с Днем защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Маленьких пациентов поздравили с праздником волонтеры и альпинисты. Благотворительная акция в этом году прошла в 12 раз.

«Наши маленькие пациенты, к сожалению, не могут посещать массовые праздники, парки и развлекательные мероприятия. Поэтому детки с большим трепетом ждали у своих окошек, кто же к ним спустится и что подарит. Такая акция дарит исключительно позитивные эмоции, которые положительно отражаются на прохождении лечении», — поделилась завотделения детской онкологии Евгения Инюшкина.

На сегодняшний день в ежегодно помощь в детском отделении получают порядка 2,5 тысяч детей.

Читайте также:

Для жителей Балашихи проведут бесплатную диспансеризацию в мобильном ФАПе

Для подмосковных студентов-медиков провели хирургический мастер-класс

В Сергиево-Посадской больнице заработало отделение нейрохирургии
#помощь
#акция
#парки
#праздники
#мероприятия
#волонтеры
#пациенты
#благотворительная акция
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для жителей Балашихи проведут бесплатную диспансеризацию в мобильном ФАПе
31 мая 2024, 14:02

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бесплатно проверить здоровье на предмет хронических заболеваний и факторов их развития смогут жители Балашихи в ближайшую субботу, 1 июня, в мобильном фельдшерско-акушерском пункте, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В мобильном ФАПе будут работать терапевт и медсестра из поликлиники №1. Всем пришедшим сделают электрокардиограмму, анализ крови на холестерин и сахар, измерят артериальное и внутриглазное давление, а также вес. По итогам проверки врач даст рекомендации и, если будет нужно, направит к специалистам», — говорится в сообщении.
Мобильный ФАП будет работать на площади рядом с ледовым дворцом «Арена Балашиха» с 11 утра до 16:00. С собой нужно будет взять полис обязательного медицинского страхования и паспорт.

Читайте также:

Пульмонолог Замышляева рассказала о скрытой угрозе «третичного курения»

Для подмосковных студентов-медиков провели хирургический мастер-класс

В Сергиево-Посадской больнице заработало отделение нейрохирургии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пульмонолог Замышляева рассказала о скрытой угрозе «третичного курения»
31 мая 2024, 12:42

Фото: istockphoto / Zabavna

Пульмонолог НИКИ детства Ольга Замышляева рассказала о вреде третичного курения. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Третичное курение - это частое и длительное нахождение некурящих людей в помещении, где ранее курили.

«Основная проблема третичного курения, заключается в сложности обозначения границ воздействия табачного дыма. Чтобы избежать пассивного курения, достаточно лишь отойти подальше от человека с сигаретой. Третичное же курение ещё малоизученная область и защититься от него гораздо сложнее. Табачная интоксикация в результате третичного курения развивается скрыто, постепенно. Последствия могут проявиться через многие годы. В то время как вред активного и пассивного курения удается определить намного быстрее», — отметила врач НИКИ детства.

Кроме этого, пассивное и третичное курение повышают риск разных заболеваний, в числе которых синдром внезапной детской смерти, астма и рак легких.

Читайте также:

Для подмосковных студентов-медиков провели хирургический мастер-класс

Подмосковный врач Смердин предупредил о необходимости реабилитации после туберкулёза

Онколог Черемушкин заявил о необходимости закрывать родинки при загаре
#курение
#вред
#врач
#рак
#дети
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для подмосковных студентов-медиков провели хирургический мастер-класс
31 мая 2024, 12:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мастер-класс по сосудистой хирургии провели сотрудники отделения хирургии сосудов и ишемической болезни сердца МОНИКИ им. Владимирского для студентов медицинского факультета в Государственном университете просвещения в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Хирурги показали студентам, как делать анастомоз — искусственное соединение между кровеносными сосудами. Анастомоз делают при аортокоронарном шунтировании. В рамках мастер-класса студенты потренировались выполнять анастомозы между моделями сосудов и артериями свиного сердца», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что мастер-класс был организован перед олимпиадой по хирургии, которую проведут для учащихся медицинских факультетов.

Читайте также:

Гинеколог назвала основные причины сухости влагалища

В Сергиево-Посадской больнице заработало отделение нейрохирургии

Подмосковный врач Смердин предупредил о необходимости реабилитации после туберкулёза
#медицина
#хирург
#мастер-класс
#минздрав мо
#студенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гинеколог назвала основные причины сухости влагалища
Гинеколог МакКей: сухость влагалища возникает из-за гормональных изменений
31 мая 2024, 04:37

Фото: istock / Tatiana Buzmakova

Скорая менструация или менопауза могут быть причиной сухости влагалища во время секса. Основные причины появления дискомфорта в интимной зоне назвала гинеколог Ванесса МакКей в беседе с Healthista.
Самой распространенной причиной сухости влагалища является менопауза. МакКей отметила, что средний возраст наступления менопаузы — 52 года, а перименопауза может наступить за десять лет до этого.

«Эстроген отвечает за поддержание смазки влагалища, но во время перименопаузы и менопаузы уровень гормона может колебаться, резко падать, что приводит к изменениям настроения, приливам, усталости, ночной потливости, увеличению веса и сухости влагалища», — пояснила гинеколог.
Уровень эстрогена снижается и в период менструации, что тоже вызывает сухость. Врач отметила, что после менструации уровень гормона вновь постепенно повышается.

Третьей причиной эксперт назвала роды и кормление грудью. Как утверждает врач, в таком случае проблема возникает из-за скачков уровня гормонов.

Помимо того, сухость может появиться из-за стресса. Если женщина напряжена, она не может сосредоточиться на партнере и ласках. Причиной проблемы также может стать недостаточное возбуждение. В этом случае необходима качественная и длительная прелюдия.

«С этими же неприятными ощущениями сухости сталкиваются женщины с некоторыми заболеваниями: эндометриозом, миомой, инфекциями мочевыводящих путей. Диабет, лечение рака тоже могут вызвать сухость влагалища», — резюмировала врач.
Читайте также:

«Стоя по-собачьи»: перечислены лучшие секс-позы для пожилых людей

Гипнотизер Копперфильд угодил в секс-скандал из-за обвинений в насилии

Мужчинам с большим животом назвали лучшие позы в сексе

#эксперт
#женщина
#лечение
#врач
#возраст
#женщины
#роды
#гинеколог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сергиево-Посадской больнице заработало отделение нейрохирургии
30 мая 2024, 23:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Сергиево-Посадской больнице открылось нейрохирургическое отделение, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Там оказывают помощь пациентам с черепно-мозговыми травмами, травмами позвоночника и тяжёлыми геморрагическими инсультами.
Ранее в таких случаях жителей округа приходилось везти в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского или пользоваться помощью выездных медицинских бригад. Теперь необходимая помощь доступна в Сергиевом Посаде.
«Пока мы оказываем экстренную медицинскую помощь. На базе отделения развёрнуто пять коек, и уже сейчас все они заполнены. Мы видим, что в них есть дополнительная потребность. В перспективе планируем проводить и плановые нейрохирургические операции», – поделился планами главврач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев.
Как добавили в ведомстве, сейчас в отделении работают пять врачей-нейрохирургов. Проводятся такие операции, как удаление субдуральной, эпидуральной и внутримозговой гематом, декомпрессивная трепанация при инсульте и операции при вдавленных переломах черепа.

Читайте также:

Подмосковный врач Смердин предупредил о необходимости реабилитации после туберкулёза

Можайскую больницу ждёт капитальный ремонт

Индивидуальное сопровождение беременности с начала года привлекло 40 тыс. жительниц Подмосковья
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#больница
#сергиев посад
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный врач Смердин предупредил о необходимости реабилитации после туберкулёза
30 мая 2024, 22:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Туберкулёз – серьёзное заболевание, требующее длительного лечения. Поэтому, чтобы обеспечить полноценное выздоровление, необходима реабилитация. Об этом предупредил главврач областного противотуберкулёзного диспансера Сергей Смердин.
«Ключевую роль в успешном преодолении последствий туберкулёза играют регулярное медицинское наблюдение, правильное питание, физическая активность и соблюдение рекомендаций врачей. Существуют и санатории, которые предлагают специальные программы реабилитации. Они включают физиотерапию, дыхательные упражнения, диету и другие меры поддержки организма», – отметил Смердин, слова которого приводят пресс-служба подмосковного Минздрава.
В ведомстве добавили, что благодаря современным методам диагностики и лечения пациенты имеют всё больше шансов на полное восстановление и возвращение к обычной жизни.

Читайте также:

Можайскую больницу ждёт капитальный ремонт

Индивидуальное сопровождение беременности с начала года привлекло 40 тыс. жительниц Подмосковья

Мособлдума расширила список специальностей и муниципалитетов по программе «Земля врачам»
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#реабилитация
#врач
#диспансер
#лечение
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Саламатина рассказала, для кого опасны электроодеяла
Врач Саламатина заявила об опасности электроодеял для онкобольных
30 мая 2024, 19:45

Фото: iStock/Freer Law

Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина заявила, что одеяла и простыни с подогревом могут быть опасны для людей с онкологией, а также с диабетом, при артериальной гипертонии, при наличии пареза и параличей, с нарушениями чувствительности и с имплантами, обеспечивающими работу сердца.
«Электропростынь и электроодеяло изготовлены из натуральных тканей, но по всей поверхности изделий проходят тонкие электрические нагреватели, благодаря которым можно согреть кровать и удерживать в ней длительное время нужную температуру. Поскольку в изделиях присутствует электроэлементы, есть риск возникновения не только пожара или ударом тока, но и создание электромагнитного поля», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин заявил, что электроодеяло нельзя использовать в мятом и скомканном виде, а также спать под ним с животными.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, как категорически нельзя использовать электроодеяло

В Москве пенсионерка заживо сгорела под электроодеялом

Убившая восьмимесячную дочь петербурженка объяснила свой поступок
#безопасность
#электричество
#люди
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Можайскую больницу ждёт капитальный ремонт
30 мая 2024, 18:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На 2024-2026 годы запланированы капремонт Можайской больницы и строительство подстанции скорой медицинской помощи в посёлке Поречье. Об этом глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«К нашей Можайской больнице приписаны 62 тыс. человек. Мы не только отремонтируем здание акушерского корпуса, но также поставим новое медицинское оборудование, мебель, обновится маршрутизация. Изменения почувствуют почти две трети жителей нашего округа», – отметил глава.
По словам Мордвинцева, также в округе продолжат обновлять парк машин скорой помощи.

В 2022 году в муниципалитете капитально отремонтировали школу «Лидер» в посёлке Гидроузел, в 2023-м – СОШ №2 в Можайске и СОШ №1 в деревне Клементьево. На следующий год запланирован капремонт школы «Перспектива» в посёлке Колычево.

Сообщается, что главными темами рабочей встречи стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.

Читайте также:

Квартиры в Можайске получит 61 семья переселенцев из аварийного жилья

Очистные сооружения в Можайском округе обновят в будущем году

В Можайском округе реконструируют котельную и три центральных тепловых пункта
#можайск
#денис мордвинцев
#капремонт
#здравоохранение
#больница
#скорая помощь
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф