В Подмосковье решили возобновить акцию по проверке здоровья в парках

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье возобновилось проведение профилактических осмотров на свежем воздухе. В ближайшие выходные жители Московской области смогут проверить свое здоровье в парках региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Акция пройдёт в 33 городских округах – Истре, Кашире, Люберцах, Луховицах и других.
При обнаружении каких-либо патологий пациентов направят в поликлинику на углублённое обследование.
Для прохождения профосмотра необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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«Акция «Проверь свое здоровье в парке» стартовала в 2022 году и оказалась очень востребованной. Так, в прошлом году профосмотры на свежем воздухе прошли почти 8 тыс. человек. Мы приняли решение о её возобновлении. В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
При обнаружении каких-либо патологий пациентов направят в поликлинику на углублённое обследование.
Для прохождения профосмотра необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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Лора Луганская