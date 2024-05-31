В Зарайске открылась отремонтированная амбулатория

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Ремонт амбулатории завершили в посёлке центральной усадьбы колхоза «40 лет Октября», медучреждение вновь открыто для приёма пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Приём в обновлённой амбулатории ведёт врач общей практики. Пациенты могут сдать здесь анализы, пройти диспансеризацию, получить телемедицинскую консультацию, а также оформить льготный рецепт и получить лекарство. Кроме того, врач амбулатории проводит диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими болезнями», — пояснил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.Он добавил, что амбулатория стала уже четвёртым учреждением здравоохранения, открытым в Зарайске после ремонта.
Медобслуживание в обновлённой амбулатории получают жители 18 населённых пунктов, в общей сложности это более 2 тысяч человек.
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Лев Каштанов