В Московском областном онкодиспансере открылся дневной стационар детского отделения

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Московском областном онкологическом центре открылся дневной стационар детского онкологического отделения № 7, рассчитанный на 30 коек. Это позволит оказывать медицинскую помощь пациентам с онкологией в несколько смен, значительно расширив возможности лечения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Онкологическое детское отделение является единственным в Московской области, где оказывается помощь маленьким пациентам. Поэтому открытие дневного стационара поможет расширить возможности учреждения в оказании медицинской помощи детям со всего Подмосковья. Лечение проводится по современным программам, используя весь арсенал доступных в настоящее время методов терапии», — поделился главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.
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