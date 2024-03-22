Главный нарколог Подмосковья Холдин рассказал, как не заболеть туберкулёзом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Ослабленная иммунная система часто не может сопротивляться заражению туберкулезом. Среди сильно снижающих иммунитет факторов - курение, алкоголь и наркотики, предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин.
«Специалисты давно подчёркивают связь между туберкулёзом и курением. Порядка 90% больных туберкулезом курят. А у уже заболевших курение усугубляет течение болезни. Угнетающее влияние на иммунитет оказывают также алкоголь и наркотики», — подчеркнул Холдин, слова которого привели в пресс-службе министерства.Специалист перечислил несколько правил, которые помогут избежать болезни. Так, в детстве необходимо сделать прививку БЦЖ. Кроме того, нужно соблюдать правила гигиены, избегать контакта с кашляющими людьми, чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать режим дня и укреплять иммунитет. Чтобы не ослаблять его, важно отказаться от курения и алкоголя.
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