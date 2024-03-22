В Подмосковья в пять раз снизилась смертность от туберкулёза

Смертность от туберкулёза в Московской области за последние восемь лет снизилась в пять раз, значительно уменьшилась и заболеваемость. Об этом сообщил главный фтизиатр Подмосковья, главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.