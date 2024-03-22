В Подмосковья в пять раз снизилась смертность от туберкулёза

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Смертность от туберкулёза в Московской области за последние восемь лет снизилась в пять раз, значительно уменьшилась и заболеваемость. Об этом сообщил главный фтизиатр Подмосковья, главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Московская область демонстрирует хорошие темпы снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза. В частности, заболеваемость туберкулезом за последние восемь лет уменьшилась более, чем в два раза, а смертность снизилась в пять раз», — сказал Смердин.Он добавил, что таких результатов удалось добиться благодаря постоянным профилактическим работам, а также доступной пациентам диагносте и лечению.
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