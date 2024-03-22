Травматолог Григорьев рассказал, почему важно иметь детское кресло в машине

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главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) Александр Григорьев рассказали о важности детских кресел в автомобилях. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что часто взрослые люди не пристегиваются сами не считая это обязательным.
Врач подчеркнул, что ни в коем случае нельзя перевозить детей на руках, так как даже при обычном торможении машины, он может получить травму. По словам специалиста «даже несильный удар головы может обернуться значительным заболеванием в будущем».
Кроме этого, в поездках на такси обязательно нужно уточнять о наличии детского кресла в автомобиле.
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«Самые частые травмы у детей, попавших в ДТП — черепно-мозговая травма, травмы позвоночника, грудной клетки и живота. Правильное применение средств безопасности позволяет минимизировать детский травматизм. Перед перевозкой ребенка в автотранспорте, обязательно ознакомьтесь с правилами транспортировки детей и четко следуйте им», – объяснил Александр Григорьев.
«Автокресла имеют боковую защиту головы и шеи, которая позволяет смягчить силу удара, а также защитить от осколков. Плечевые ремни должны быть надежно зафиксированы на плечах и не касаться шеи. Это необходимо, чтобы ребенок не выскользнул из автокресла. Вместо автокресел нельзя использовать люльку от коляски, предназначенную для прогулок, так как ее нельзя зафиксировать в салоне автомобиля», — отметил травматолог.
Кроме этого, в поездках на такси обязательно нужно уточнять о наличии детского кресла в автомобиле.
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Мира Полтева