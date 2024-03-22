Врач Евсеева назвала основные симптомы болезни Паркинсона

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева, как распознать симптомы болезни Паркинсона. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач рассказала, что болезнь Паркинсона является хроническим неврологическим заболеванием, при котором нарушаются движения из-за дегенерации нейронов в мозге
специалист добавила, что направление можно получить у терапевта и записаться через кол-центр по номеру 122 или чат-бота.
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«Основными симптомами недуга являются дрожь в покое, замедленность движений, жесткость мышц и потеря равновесия. Также пациенты с данным заболеванием часто испытывают изменения в походке и речи.Если у вас появились указанные признаки, следует обратиться к неврологу», — объяснила Елена Евсеева.
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Мира Полтева