Подмосковная горячая линия по паллиативной помощи с начала года приняла 3,5 тыс. звонков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более трёх с половиной тысяч звонков обработали операторы горячей линии по паллиативной помощи в Московской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Московской области работает Координационный центр по паллиативу, создан интернет-портал «Паллиативная помощь», где можно получить семь видов онлайн-услуг. Функционирует также горячая линия, где можно задать любые интересующие вопросы. С начала года сотрудники контакт-центра обработали более 3,5 тыс. звонков», — цитируются в сообщении слова главы Минздрава Подмосковья Алексея Сапанюка.В министерстве также рассказали, что основные темы, которые интересуют звонящих, это обеспечение лекарствами, получение паллиативного статуса, выдача на дом медицинского оборудования и оказание амбулаторной и стационарной медицинской помощи. Телефон горячей линии: 8-498-683-83-83.
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