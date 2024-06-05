Главный педиатр Подмосковья рассказала, как выбрать место для купания ребенка

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Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала родителям, как правильно выбрать место для купания ребенка и организовать отдых без вреда для здоровья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Во время планирования отдыха с детьми выбирайте только официально разрешенные для купания водоемы, которые прошли проверку.
Специалист отметила, что перед купанием детей нельзя плотно кормить, так как на полный желудок в воде могут случиться судороги. На пляже допустим легкий перекус и обязательно надо поить ребенка.
Кроме того, объясните ребенку о правилах поведения в воде. Нельзя подныривать под плывущего человека и «топить» его, а также подавать ложные сигналы о помощи.
Стоит отметить, что важно уметь оказывать первую помощь самостоятельно.
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«Перед тем как ребенок пойдет плавать, проверьте чтобы на месте купания был безопасный плавный спуск в воду, нет посторонних предметов и течения. Не забывайте, что даже водоросли могут ограничить движения ребенка в воде и вызвать панику. Испугать ребенка могут и речные жители: лягушки, рыбки», — объяснила врач Нисо Одинаева.
Специалист отметила, что перед купанием детей нельзя плотно кормить, так как на полный желудок в воде могут случиться судороги. На пляже допустим легкий перекус и обязательно надо поить ребенка.
Кроме того, объясните ребенку о правилах поведения в воде. Нельзя подныривать под плывущего человека и «топить» его, а также подавать ложные сигналы о помощи.
«Если ребенок пользуется плавательным кругом или надувным матрацем, то при покупке следует обращать внимание на то, чтобы они состояли из нескольких независимых надувных частей.Если вы видите, что ребенок дрожит, стучит зубами, у него синие губы, попросите его выйти из воды во избежание переохлаждения. в случае, если ребенок затих и перестал двигаться - немедленно вытаскивайте его и вызывайте скорую помощь», — подчеркнула педиатр.
Стоит отметить, что важно уметь оказывать первую помощь самостоятельно.
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Мира Полтева