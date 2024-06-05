Подмосковье закупит около 60 единиц оборудования для заготовки крови

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Современное оборудование для заготовки и хранения крови и её компонентов закупят в текущем году для медицинских учреждений Московской области на сумму свыше 211 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Новое оборудование позволит специалистам заготавливать больше крови и её компонентов. В этом году для медицинских учреждений Подмосковья планируется закупить почти 60 единиц оборудования на сумму более 211 млн рублей», — цитируются в сообщении слова главы областного Минздрава Алексея Сапанюка.Отмечается, что донорская кровь и её компоненты необходимы для лечения пациентов с сильной кровопотерей, ожогами, травмами и другими заболеваниями. Новая медтехника поступит в семнадцать медицинских организаций региона, включая Московский областной центр крови и ряд окружных больниц. Оборудование будет закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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