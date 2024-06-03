Врач Глоба назвала полезные привычки, к которым надо приучать детей с малых лет

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Заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской КБ Минздрава МО Светлана Глоба заявила, что детей как можно раньше надо приучать к таким полезным вещам, как правильное питание и здоровый образ жизни.
Кроме этого, полезно с малых лет прививать ребёнку привычки здорового сна, занятия спортом, а также к трудолюбию.
До этого сообщалось, что в Кемерове открылась шестая госпитальная школа в рамках проекта «УчимЗнаем — Кузбасс». Отмечается, что здесь юные пациенты смогут проходить и полноценное лечение, и школьную программу.
Ранее Заведующий отделением травматологии и ортопедии МОЦОМДа рассказал, как обезопасить детей от «асфальтной» болезни.
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«Формировать хорошие привычки у детей необходимо как можно раньше. Если ребенок уже освоил какой-то навык, следите за выполнением, чтобы сформировалась привычка и ребенок выполнял это действие изо дня в день», — резюмировала в беседе с Общественной Службой Новостей Глоба.
До этого сообщалось, что в Кемерове открылась шестая госпитальная школа в рамках проекта «УчимЗнаем — Кузбасс». Отмечается, что здесь юные пациенты смогут проходить и полноценное лечение, и школьную программу.
«Чтобы даже во время длительного лечения дети имели возможность развиваться, получать знания и положительные эмоции», — приводит «Сiбдепо» сообщение министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова.
Ранее Заведующий отделением травматологии и ортопедии МОЦОМДа рассказал, как обезопасить детей от «асфальтной» болезни.
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Мелисса Тимофеева