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Врач Глоба назвала полезные привычки, к которым надо приучать детей с малых лет

Врач Глоба рекомендовала приучать детей к здоровому образу жизни
03 июня 2024, 18:03
Фото: iStock/evgenyatamanenko

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской КБ Минздрава МО Светлана Глоба заявила, что детей как можно раньше надо приучать к таким полезным вещам, как правильное питание и здоровый образ жизни.
Кроме этого, полезно с малых лет прививать ребёнку привычки здорового сна, занятия спортом, а также к трудолюбию.

«Формировать хорошие привычки у детей необходимо как можно раньше. Если ребенок уже освоил какой-то навык, следите за выполнением, чтобы сформировалась привычка и ребенок выполнял это действие изо дня в день», — резюмировала в беседе с Общественной Службой Новостей Глоба.



До этого сообщалось, что в Кемерове открылась шестая госпитальная школа в рамках проекта «УчимЗнаем — Кузбасс». Отмечается, что здесь юные пациенты смогут проходить и полноценное лечение, и школьную программу.

«Чтобы даже во время длительного лечения дети имели возможность развиваться, получать знания и положительные эмоции», — приводит «Сiбдепо» сообщение министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова.

Ранее Заведующий отделением травматологии и ортопедии МОЦОМДа рассказал, как обезопасить детей от «асфальтной» болезни.

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#дети
#лечение
#здоровье
#питание
#воспитание
Диетолог Соломатина назвала самые полезные яйца
Диетолог Соломатина рекомендовала термически обрабатывать яйца
03 июня 2024, 17:42

Фото: iStock/Vladimir Kokorin

Диетолог Елена Соломатина заявила, что наиболее полезными для здоровья являются термически обработанные, желательно сваренные яйца.
Она отметила, что сам по себе этот продукт очень полезен для здоровья.

«Самые полезные яйца — это сваренные в мешочке, когда сварен белок, а желток полужидкий. Отмечу, что яйца могут быть заражены сальмонеллезом от куриц, поэтому рекомендуется их хорошо термически обрабатывать», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

Эксперт добавила, что после 50 лет можно есть по одному яйцу в день при отсутствии противопоказаний.

А диетолог Полина Журавлева заявила о вреде повышенной окисленности организма.

«Закисление организма происходит из-за питания, в котором превалирующее большинство составляет мясо, сладости, пастеризованная «молочка» и мучные изделия. Алкоголь, кофе и чай, курение, а также сочетание белков и углеводов также приводит к этому», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Чтобы избежать этого она рекомендовала добавлять в рацион листовые овощи, овощи с низким содержанием крахмала, цитрусовые, авокадо и некоторые орехи, в то же время ограничивая употребление мяса, сахара, алкоголя, кофеина.

Ранее Полина Журавлева говорила, что майская клубника может быть опасна из-за возможного использования некоторыми фермерами пестицидов.

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#яйца
#диетолог
#питание
#здоровье
#продукты
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Врач Терлецкий рассказал, как уберечь детей от «асфальтовой болезни»
03 июня 2024, 16:32

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Заведующий отделением травматологии и ортопедии МОЦОМДа рассказал как обезопасить детей от «асфальтной» болезни. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С началом летнего сезона все чаще дети активно проводят время на улице катаясь на роликах и велосипедах. Но любой активный вид отдыха можно сделать безопаснее, выполняя ряд простых, но от этого не менее важных правил.

«Необходимо начинать обучение с базовых навыков, таких как торможение, маневрирование. Детям важно объяснить, почему кататься можно только на площадках, аллеях, и чем может грозить выезд на парковку или проезжую часть. Так же не следует забывать, что пешеходный переход называется так потому, что он для пересечения проезжей части пешком, а значит не нужно вылетать перед машиной на скорости на своем самокате, велосипеде или роликовых коньках. Далеко не все водители обладают молниеносной реакцией и машина не может остановиться мгновенно», — поделился врач — травматолог — ортопед Виталий Терлецкий.

Специалист добавил, что важно использовать все средства защиты: шлем, наколенники, налокотники и напульсники.

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#дети
#пешеходный переход
#здоровье
#комплекс
#врач
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#безопасность
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Мытищинской больнице передали мобильный медицинский комплекс
03 июня 2024, 15:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Современный мобильный медицинский комплекс передали в распоряжение Мытищинской больницы, эта техника позволит повысить качество медобслуживания жителей отдалённых территорий муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
«В мобильном комплексе есть все условия, чтобы вакцинироваться, сделать электрокардиограмму, пройти осмотр у специалистов», — цитируются в сообщении слова заместителя главврача Мытищинской больницы по поликлинической работе Екатерины Сусловой.
Первыми пройти медосмотр в мобильном комплексе смогут жители деревни Протасово и соседних населённых пунктов. Врачи приедут к ним в четверг, 6 июня. Для того, чтобы попасть на приём, с собой нужно будет взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

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#мытищи
#медицина
#здравоохранение
#медосмотр
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650 человек проверили здоровье в подмосковных парках после возобновления акции
03 июня 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Здоровье в парках Подмосковья в минувшие выходные проверили 650 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Результаты обследований можно будет найти в личном кабинете пациента на портале «Здоровье». Следующая акция пройдёт уже в ближайшие субботу и воскресенье», – говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве информировали, что в Московской области возобновилось проведение профилактических осмотров на свежем воздухе. В минувшие выходные акция проводилась в 33 городских округах.

Акция «Проверь своё здоровье в парке» стартовала в 2022 году и оказалась очень востребованной. В прошлом году подобные профосмотры прошли почти 8 тыс. человек, поэтому было принято решение об их возобновлении.

В ходе осмотра пациенты могут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление. При обнаружении каких-либо патологий пациентов направят в поликлинику на углублённое обследование. Для прохождения профосмотра нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС.

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#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#медицина
#подмосковье
#московская область
#парки
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Подмосковный кардиолог Мравян объяснил, какие аритмии опасны для беременных
03 июня 2024, 14:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Нарушения ритма сердца как у мужчин, так и у женщин встречаются довольно часто. Аритмии возникают и у здоровых женщин, планирующих беременность, и у уже вынашивающих ребёнка, сообщил ведущий научный сотрудник МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского Сергей Мравян.
«К сожалению, многие кардиологи механически переносят знания о прогнозе аритмий у пожилых пациентов, отягощённых множественными заболеваниями, на беременных, не имеющих патологий. У последних аритмии часто даже не требуют лечения и не влияют на беременность», – отметил Мравян, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Как отметил профессор, особого внимания у беременных требуют только некоторые злокачественные аритмии, которые сочетаются с пороками сердца. В этих случаях во время беременности возможен подбор терапии. Лишь в редких случаях в лечении заболевания могут прийти на помощь кардиохирурги.

Мравян добавил, что, если выявленное у беременной пациентки нарушение сердечного ритма носит тяжёлый характер, она должна наблюдаться в родовспомогательном учреждении.

Как напомнили в министерстве, с 3 по 9 июня проходит Всемирная неделя сердечного ритма. Цель её проведения – обратить внимание на актуальность этой проблемы.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
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#мониаг
#московская область
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Раменские врачи вернули зрение мужчине, в глаз которого отлетел диск от болгарки
03 июня 2024, 12:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы вернули зрение пациенту, едва не потерявшему глаз из-за болгарки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В офтальмологическое отделение поступил 52-летний мужчина с травмой левого глаза. Как выяснилось, занимаясь дома ремонтом, он пользовался болгарской пилой без защитных очков. Во время работы диск от болгарки разлетелся, и одна часть попала мужчине в глаз. От сильнейшего удара мужчина резко начал терять зрение, глаз опух. К моменту поступления в стационар пациент почти ничего не видел.
«Мужчина поступил к нам с тяжёлой контузией левого глаза. У него развилось кровоизлияние в клетчатку, где проходит зрительный нерв. Острота зрения начала снижаться. Промедление грозило бы потерей зрения, поскольку из-за сдавливания зрительный нерв атрофируется. Мы провели пациенту дренирование орбиты и откачали кровь», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец.
Благодаря своевременному обращению и успешной операции пациенту удалось восстановить зрение. Сейчас он уже выписан домой.

В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с инструментами.

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#пациент
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Горячая линия главврача в Подмосковье с начала года приняла более 100 тыс. звонков
03 июня 2024, 11:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Горячая линия главного врача в Московской области с начала года обработала более 100 тыс. звонков. Об этом рассказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Работает горячая линия в медицинских организациях региона. Пациенты могут позвонить на неё и задать интересующие вопросы, оставить отзыв или предложения.
«Пациенты наших медорганизаций должны оперативно получать интересующую их информацию. С начала года на горячую линию главного врача поступило свыше 100 тыс. обращений. А всего за два года её работы обработано свыше 400 тыс. звонков», – уточнил Сапанюк.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, позвонить на горячую линию можно по единому номеру 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора нужно набрать добавочный телефон, который соответствует определённой медицинской организации. Узнать его можно на сайтах медицинских организаций и на информационных плакатах в поликлиниках. Единая линия функционирует по рабочим дням с 9 до 18 часов.

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#здравоохранение
#медицина
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#министр
#пациенты
#подмосковье
#московская область
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В Видном открыли Центр грудного вскармливания
03 июня 2024, 10:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Центр грудного вскармливания начал работать в Видновском перинатальном центре, женщины, ставшие мамами, смогут получить здесь консультацию и поддержку, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Иногда новоиспеченная мама не всегда готова к активной лактации, кормлению грудью и часто у неё возникает много вопросов. Для того, чтобы вскармливание было оптимальным для ребёнка и комфортным для женщины, важно ей помочь», — сказала завотделением патологии новорождённых и недоношенных детей Видновского ПЦ Юлия Кузьминова.
В министерстве также добавили, что в Видновском перинатальном центре есть банк грудного молока: благодаря ему ценное питание, защищающее здоровье и помогающее формировать иммунитет новорождённых, круглосуточное получают малыши, находящиеся в отделениях реанимации.

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Онколог Черёмушкин перечислил первые симптомы опухоли мозга
02 июня 2024, 18:43

Фото: istockphoto/Liliia Bila

К первым симптомам начинающейся раковой опухоли мозга относятся ухудшающиеся зрение и координация, а также изменения внутричерепного давления. Об этом рассказал врач-онколог Евгений Черёмушкин.
В разговоре с изданием «Вечерняя Москва» он рекомендовал обращать внимание на наличие таких сбоев в организме, так как они могут свидетельствовать о развитии опухолевых изменений. Впрочем, медик подчеркнул, что окончательный ответ может дать только магнитно-резонансная томография.

В случае наличия сомнений или подозрений на какие-либо симптомы следует обратиться к специалистам. Врач также посоветовал пройти полное обследование, так как опухоль мозга, как и любую онкологию, лучше обнаружить на ранней стадии, чтобы иметь больше шансов на благополучное лечение.

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