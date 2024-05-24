Подольские хирурги спасли молодого человека от потери руки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Подольской областной клинической больницы спасли руку 23-летнему молодому человеку, влетевшему в стеклянную дверь. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в приёмное отделение пациента с резаной раной правого предплечья. Он рассказал, что споткнулся дома и упал, разбив рукой стеклянную дверь. В ходе диагностики выяснилось, что у молодого человека прекратилось кровоснабжение конечности, что грозило её ампутацией.
После завершения операции рука порозовела и потеплела. Сейчас молодой человек уже выписан из стационара.
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«У пациента были перерезаны лучевая и локтевая артерии, локтевой и срединный нервы. Операцию проводила мультидисциплинарная бригада врачей. Сначала сосудистые хирурги сшили повреждённые артерии, возобновив кровоснабжение в руке. Затем нейрохирург восстановил локтевой и срединный нервы. Благодаря слаженным действиям наших врачей удалось не только спасти парню пациенту руку, но и восстановить её двигательную функцию», – сообщил главврач Подольской больницы Вардан Геворкян.
После завершения операции рука порозовела и потеплела. Сейчас молодой человек уже выписан из стационара.
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Лора Луганская