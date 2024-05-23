В Долгопрудном у пациента нашли редкое заболевание, которое он принимал за ОРВИ

В предстоящую субботу, 25 мая, в урологическом центре Жуковской областной клинической больницы пройдёт День открытых дверей. Получить консультацию специалистов всех желающие жители Московской области смогут с 10 до 15 часов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.