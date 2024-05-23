В Долгопрудном у пациента нашли редкое заболевание, которое он принимал за ОРВИ

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Врачи Долгопрудненской больницы распознали за симптомами ОРВИ и ангины у молодого человека редкое аутоиммунное заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Бригада скорой помощи доставила в стационар 23-летнего жителя Подмосковья с жалобами на высокую температуру, слабость, отсутствие аппетита, боль в мышцах, суставах ног, высыпания на руках и ногах.
Выяснилось, что состояние молодого человека ухудшалось на протяжении двух недель. Все началось с банальной ОРВИ, затем покраснело горло. Больной лечился сам препаратами из домашней аптечки, но позже был вынужден вызвать скорую.
В стационаре пациента всесторонне обследовали и поставили диагноз «иммунокомплексный васкулит». Пусковым фактором стала респираторная инфекция, а вот само заболевание, возможно, имеет причины генетического характера.
После постановки диагноза врачам удалось подобрать верную медикаментозную терапию, и состояние пациента постепенно стабилизировалось. Сейчас он выписан под наблюдение в поликлинике.
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Выяснилось, что состояние молодого человека ухудшалось на протяжении двух недель. Все началось с банальной ОРВИ, затем покраснело горло. Больной лечился сам препаратами из домашней аптечки, но позже был вынужден вызвать скорую.
В стационаре пациента всесторонне обследовали и поставили диагноз «иммунокомплексный васкулит». Пусковым фактором стала респираторная инфекция, а вот само заболевание, возможно, имеет причины генетического характера.
После постановки диагноза врачам удалось подобрать верную медикаментозную терапию, и состояние пациента постепенно стабилизировалось. Сейчас он выписан под наблюдение в поликлинике.
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Лора Луганская