Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Долгопрудном у пациента нашли редкое заболевание, которое он принимал за ОРВИ

В Долгопрудном у пациента нашли редкое заболевание, которое он принимал за ОРВИ

23 мая 2024, 22:25
Фото: Istockphoto / Chalabala

Фото: Istockphoto / Chalabala

Оригинал
Врачи Долгопрудненской больницы распознали за симптомами ОРВИ и ангины у молодого человека редкое аутоиммунное заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Бригада скорой помощи доставила в стационар 23-летнего жителя Подмосковья с жалобами на высокую температуру, слабость, отсутствие аппетита, боль в мышцах, суставах ног, высыпания на руках и ногах.

Выяснилось, что состояние молодого человека ухудшалось на протяжении двух недель. Все началось с банальной ОРВИ, затем покраснело горло. Больной лечился сам препаратами из домашней аптечки, но позже был вынужден вызвать скорую.



В стационаре пациента всесторонне обследовали и поставили диагноз «иммунокомплексный васкулит». Пусковым фактором стала респираторная инфекция, а вот само заболевание, возможно, имеет причины генетического характера.

После постановки диагноза врачам удалось подобрать верную медикаментозную терапию, и состояние пациента постепенно стабилизировалось. Сейчас он выписан под наблюдение в поликлинике.

Читайте также:

В Зарайске после ремонта открыли уже третий фельдшерско-акушерский пункт

Жителей Подмосковья пригласили на бесплатную диагностику меланомы

Урологический центр Жуковской больницы пригласил на День открытых дверей
#здоровье
#здравоохранение
#долгопрудный
#врачи
#пациент
#орви
#диагностика
#подмосковье
#московская область
В Зарайске после ремонта открыли уже третий фельдшерско-акушерский пункт
23 мая 2024, 21:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В деревне Новосёлки городского округа Зарайск после ремонта заработал фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В здании отремонтировали входную группу, систему отопления, выполнили сантехнические и электромонтажные работы, поменяли мебель. Это уже третий ФАП в Зарайске, открытый после ремонта за последнее время.
«Здесь получают медицинскую помощь более 430 человек – и взрослые, и дети. Летом число пациентов традиционно возрастает. В ФАПе можно пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники, а также льготные лекарства. Помимо этого, фельдшер ведет диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в ведомстве, в зону обслуживания обновлённого ФАПа входят пять населённых пунктов – Алтухово, Пенкино, Широбоково, Зимятино и Новосёлки.

Записаться на приём к фельдшеру можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122, а также через чат-бот в Telegram.

Читайте также:

Жителей Подмосковья пригласили на бесплатную диагностику меланомы

Урологический центр Жуковской больницы пригласил на День открытых дверей

Подмосковные генетики выявили наследственное заболевание у матери по диагнозу ребёнка
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#зарайск
#фап
#ремонт
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья пригласили на бесплатную диагностику меланомы
23 мая 2024, 20:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области 25 мая смогут прийти на День открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет. Он будет посвящён Всемирному дню диагностики меланомы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Все желающие старше 18 лет смогут проверить родинки и другие новообразования на коже.
«Меланома – одна из самых агрессивных форм рака кожи. Важно регулярно обследовать родинки и другие новообразования. В эту субботу День открытых дверей пройдет во всех 24 Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья. Пациентам предложат диагностику с помощью дерматоскопа и консультацию онколога», – сказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
День открытых дверей пройдёт с 8 до 14 часов. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. При подозрении на онкологическое заболевание пациента направят на углублённую диагностику.

Читайте также:

Урологический центр Жуковской больницы пригласил на День открытых дверей

Подмосковные генетики выявили наследственное заболевание у матери по диагнозу ребёнка

В Подмосковье приняли роды у пациентки, которой дважды удаляли опухоль мозга
#минздрав мо
#онкология
#диагностика
#день открытых дверей
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Урологический центр Жуковской больницы пригласил на День открытых дверей
23 мая 2024, 20:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящую субботу, 25 мая, в урологическом центре Жуковской областной клинической больницы пройдёт День открытых дверей. Получить консультацию специалистов всех желающие жители Московской области смогут с 10 до 15 часов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«У нас проводятся сложные, в том числе высокотехнологичные операции пациентам с заболеваниями мочеполовой системы. Лечение в центре проходят пациенты со всей Московской области – порядка 4,5 тыс. человек в год. Во время Дня открытых дверей желающие смогут задать специалистам все волнующие вопросы, а при наличии показаний пройти диагностику», – рассказала главный врач Жуковской больницы Лилия Бусыгина.
В ведомстве пояснили, что мероприятие будет полезно для тех, кого беспокоят мочекаменная болезнь, эректильная дисфункция, недержание мочи, жжение и боль при мочеиспускании, другие патологии мочеповолой системы.

С 10 до 11 часов будет проходить занятие «Пациентской школы», где расскажут, как в центре проводятся операции. С 11 до 15 состоятся консультации со специалистами урологического центра и диагностика, в том числе ультразвуковая.

День открытых будет проходить по адресу: город Жуковский, улица Фрунзе, 1. Записаться можно по телефону 7(965) 761-34-58.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС, снимки КТ/МРТ при их наличии, а также выписки из стационаров, если ранее пациент проходил там лечение или обследование.

Читайте также:

Подмосковные генетики выявили наследственное заболевание у матери по диагнозу ребёнка

В Подмосковье приняли роды у пациентки, которой дважды удаляли опухоль мозга

Врач-аллерголог Критченко рассказала, как можно победить аллергию
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#жуковский
#больница
#день открытых дверей
#медицина
#пациенты
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Лазуренко назвала норму клубники в день
Врач Лазуренко рекомендовала есть не более 200 г клубники в день
23 мая 2024, 19:59

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Диетолог Наталья Лазуренко заявила, что в день можно съедать не более 200 г клубники.
«Любые воспалительные процессы и изменения со стороны ЖКТ являются противопоказаниями к использованию клубники. В состоянии ремиссии можно позволить. Также не нужно есть клубнику, если имеется аллергическая реакция», — добавила в беседе с NEWS.ru Лазуренко.

Ранее врач-диетолог Татьяна Стрельникова заявляла, что без вреда для здоровья можно съедать не более 200 г различных ягод в день. Она поясняла, что переедание ягод может вызвать аллергическую реакцию, спровоцировать проблемы с ЖКТ, а также повысить уровень сахара в крови. Кром того, по её словам, лучше есть ягоды совместно с кашей или йогуртом.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как выбрать качественную клубнику

Названа допустимая доза ягод в день

Названа самая вредная ягода
#ягоды
#врач
#диетолог
#питание
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Озвучена полезная альтернатива майонезу
Врач Чиркова рекомендовала заменить майонез сметаной
23 мая 2024, 19:51

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач-терапевт Ольга Чиркова заявила, что наиболее полезной альтернативой майонезу могут стать сметана либо йогурт со специями.
«Майонез не может рассматриваться в одном ряду с благородными соусами. Это не самый удачный соус, получивший популярность за счет дешевизны. Он очень калорийный, часто содержит множество добавок — консервантов, эмульгаторов, усилителей вкуса и так далее. Лучше использовать вместо него сметану или натуральный йогурт с натуральными специями», — пояснила в беседе с NEWS.ru специалист.

Ранее диетолог Асият Хачирова предупреждала, что в майонезе может находиться возбудитель сальмонеллы. Она отмечала, что паразит может попасть в продукт благодаря сырому яйцу.

Читайте также:

Диетолог Хачирова заявила об опасности майонеза

Россиянам раскрыли диету для профилактики инсульта

Врач Васильева заявила о возможной смертельной опасности комбучи
#диетолог
#блюда
#питание
#еда
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли секрет правильного ухода за кожей летом
Технолог-разработчик Новикова рекомендовала использовать крем с SPF
23 мая 2024, 18:40

Фото: iStock/verona_S

Технолог-разработчик косметического бренда Анастасия Новикова поделилась, что летом для ухода за кожей рекомендуется использовать крема с SPF.
«Для поддержания молодости, для сохранения красивой, упругой кожи, необходимо защищать ее не только от воздействия УФ, но и помогать ей бороться с воздействием свободных радикалов. Предотвращать окислительный стресс, используя в своем уходе косметику с антиоксидантами», — добавила в беседе с Газета.ру Новикова.

Ранее Дерматолог Дзержинской больницы Ольга Хегай рассказала о важности защиты кожи от ультрафиолета. Врач подчеркнула, что злокачественные новообразования кожи являются распространенной патологией во всем мире.

Читайте также:

Названы неожиданные заболевания, на которые может указывать сухость губ

Морщины, появляющиеся во сне: несколько правил их избежать

Дерматолог Хегай объяснила, почему важно защищать кожу от ультрафиолета
#врач
#косметика
#лето
#кожа
#уход
#красота
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные генетики выявили наследственное заболевание у матери по диагнозу ребёнка
23 мая 2024, 18:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медики МОНИКИ им. Владимирского сумели выявить наследственное заболевание матери благодаря диагнозу ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В медико-генетический центр МОНИКИ обратилась семья с ребёнком, у которого врач поликлиники заподозрил нейрофиброматоз. Это наследственное генетическое заболевание, характеризующееся образованием опухолей в коже, мягких тканях, нервной системе и внутренних органах. Чаще всего новообразования доброкачественные, но из-за своего размера и расположения могут нарушать работу других органов. В раннем возрасте заболевание проявляется только пятнами кофейного цвета.

Так как у ребёнка подозревали наследственное заболевание, специалисты проводили и диагностику родителей. Во время осмотра матери пациента у неё заметили образование на виске, которое появилось в детстве и с возрастом увеличивалось. О заболевания женщина не подозревала.
«Мы направили маму с ребёнком на генетическую диагностику. Ребёнок будет наблюдаться по месту жительства, терапия ему пока не показана. А вот женщине рекомендовали план обследования для назначения медикаментозной терапии, а также понимания, является ли образование операбельным. Работу гена остановить невозможно, но терапия может замедлить рост нейрофибромы», - пояснила заведующая консультативным отделением медико-генетического центра МОНИКИ Юлия Коталевская.
В дальнейшем мать и ребёнок продолжат наблюдаться у врачей. Пациентам с таким диагнозом рекомендовано делать это в течение всей жизни.

Читайте также:

В Подмосковье приняли роды у пациентки, которой дважды удаляли опухоль мозга

Врач-аллерголог Критченко рассказала, как можно победить аллергию

Выездная бригада подмосковных врачей с начала года осмотрела 4,5 тыс. детей
#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#моники
#мать
#ребёнок
#заболевания
#диагноз
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье приняли роды у пациентки, которой дважды удаляли опухоль мозга
23 мая 2024, 17:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского помогли родить женщине, которой дважды удаляли злокачественную опухоль головного мозга. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОНИИАГ поступила 33-летняя пациентка на раннем сроке беременности. Ранее она перенесла нейрохирургическую операцию по удалению злокачественной опухоли мозга, а также шесть курсов химио- и лучевой терапии. Однако опухоль вновь начала расти, что привело к повторной операции и дополнительным курсам лечения.

В связи с беременностью пациентке понадобилось наблюдение не только нейрохирургов и онкологов, но и акушеров, знающих особенности подобного заболевания.
«При беременности с таким диагнозом есть риск рецидива заболевания и нарастания неврологической симптоматики. Физиологические изменения в организме беременной могут стать причиной повторного развития осложнений. Однако грамотно подобранное лечение и работа врачей разных специальностей помогли избежать их», – рассказала старший научный сотрудник МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани.
На 40-й неделе беременности женщине провели кесарево сечение. На свет появился здоровый мальчик весом 2970 г и ростом 49 см. Сейчас мать и новорождённый уже выписаны.

Читайте также:

Врач-аллерголог Критченко рассказала, как можно победить аллергию

Выездная бригада подмосковных врачей с начала года осмотрела 4,5 тыс. детей

В Подмосковье прооперировали ребёнка с гнойным воспалением кости
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#беременность
#роды
#мать
#ребёнок
#новорождённые
#онкология
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван самый эффективный способ защитить ребёнка от ротавируса
Врач Поздняков рекомендовал вакцинироваться
23 мая 2024, 17:35

Фото: iStock/Smederevac

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, к. м. н Андрей Поздняков заявил, что наиболее эффективной мерой по защите ребёнка от ротавируса является вакцинация.
«Даже когда у человека уже всё хорошо, прошла рвота, то выделение вируса с фекалиями остаётся. Он может быть потенциальным источником инфекции. Вакцинация от ротавирусной диареи даёт не стопроцентный иммунитет, но достаточно надёжно защищает от тяжёлых форм заболевания. Если вакцинированный человек и заболеет, то с высокой долей вероятности он перенесёт это легко», — пояснил в беседе с «Известиями» врач.

Хотя строгих требований по вакцинации от ротавируса нет, привиться от заболевания всё же стоит, считает эксперт.

А врач-дерматолог Клиники Профессора Калинченко, клинической базы кафедры эндокринологии с курсом холистической медицины РУДН им. Патриса Лумумбы Светлана Ковалева заявила о том, что кроме различных вирусов кишечнику значительно вредит и микропластик.

Она описала микропластик как мельчайшие частицы пластика, которые могут ежедневно попадать в организм при проглатывании и вдыхании. При этом она добавила, что такие частицы внутри организма вредят всем системам.

«Токсические эффекты имеют разнообразное проявление. Нарушаются метаболизм и иммунные реакции, возникает дисфункция кишечника, затрудняется работа мозга и т. д. Имеют значение форма, длительность контакта и концентрация микропластика», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Ковалева.

В этой связи специалист рекомендовала исключить применение пластиковой посуды, пластиковых протезов, бумажных стаканов, металлических консервных банок и других подобных предметов.

Ранее врач-аллерголог Виктория Критченко дала советы по борьбе с аллергией.

Читайте также:

Врач-аллерголог Критченко рассказала, как можно победить аллергию

Россиянам раскрыли диету для профилактики инсульта

Жажда и мелкие порезы: Химкинские врачи назвали неочевидные симптомы диабета
#врачи
#вакцинация
#заболевания
#иммунитет
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф