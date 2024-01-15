Главный педиатр Подмосковья Одинаева раскрыла влияние мультиков на детскую психику

Людей с алкогольной зависимостью в России всё больше. Их число начало расти с 2022 года, — тогда врачи выявили более 50 тысяч таких пациентов, отметили в Росстате. Почти 13 тысяч из них — с алкогольным психозом, который сопровождается галлюцинациями и нарушениями сна.