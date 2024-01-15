Главный педиатр Подмосковья Одинаева раскрыла влияние мультиков на детскую психику

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сегодня невозможно вырастить ребёнка в отрыве от мультфильмов и другого развлекательного контента. Однако просмотр должен быть безопасным для психики несовершеннолетнего, поэтому необходимо помнить важные правила и ограничения, заявила главный педиатр Минздрава Подмосковья, профессор Нисо Одинаева.
«Смотреть детям телевизор или видео на планшете можно после двух лет. С трёх до семи лет рекомендуется отводить на мультики до 30 минут в день, в младшем дошкольном возрасте до 10 лет – 30-50 минут. С 11 до 18 лет допустимы 1-3 часа в день. Однако не стоит включать голубой экран перед сном. Это может вызвать сложности с засыпанием и перевозбуждение», – отметила Одинаева, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Педиатр также призвала внимательно выбирать контент для малыша, отдавая предпочтение качественным и познавательным видео, рассчитанным на его возраст.
«Сделайте выбор в пользу мультиков и передач, которые вовлекают ребёнка в диалог с героями, предлагают отвечать на вопросы, демонстрируют позитивное взаимодействие между персонажами, обучают и образовывают. Мультфильмы со сценами драк, насилия и агрессии, с низким уровнем речевой культуры, жаргонными словами недопустимы для глаз и слуха ребенка», – предупредила специалист.Также важно исключить фоновый режим. Для этого следует превратить просмотр в небольшой ритуал, сделать так, чтобы посмотреть мультики можно было только в определённом месте. Детям, которые находятся в комнате, где постоянно включён телевизор, сложнее концентрировать внимание и включаться в собственные занятия.
По возможности родителям следует смотреть мультики вместе с ребёнком, задавая ему уточняющие вопросы и обсуждая увиденное. Так можно научить его не бездумно смотреть в экран, а анализировать происходящее.
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Лора Луганская