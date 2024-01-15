В Московской области порядка 1,2 тысяч детей прошли лечение зубов под наркозом

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 1,2 тыс. детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Самые маленькие жители Подмосковья могут пройти лечение стоматологических заболеваний под общим обезболиванием, что необходимо при психоневрологических и сердечно-сосудистых заболеваниях.
Стоит отметить, что такое лечение можно получить только по назначению врача и после после проведения процедуры за ребенком в течении нескольких часов наблюдают специалисты и при стабильном состоянии выписывают домой.
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«Лечение стоматологических заболеваний под наркозом доступно в Московской областной и Домодедовской стоматологиях, а также Одинцовской больнице. Всего в прошлом году стоматологическое лечение под наркозом получили более 1,2 тыс. детей. Важно, что данная услуга оказывается бесплатно при наличии медицинских показаний, по полису ОМС», — отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева