В Подмосковье 110 тысяч человек воспользовались чат-ботом для получения медпомощи

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Почти 110 тыс. человек в Подмосковье воспользовались чат-ботом в Telegram для получения медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Благодаря чат-боту жители региона могут записаться к врачу, на диспансеризацию, вакцинацию, а также вызвать врача на дом.
Кроме этого, чаще всего через бот производятся записи на прием к специалистам и вызов врача на дом.
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«Мы активно внедряем современные сервисы в систему здравоохранения региона и развиваем возможности чат-бота в Telegram. Его услугами воспользовались почти 110 тыс. человек. С конца прошлого года чат-бот проводит опрос пациентов по жалобам на самочувствие перед записью к медицинскому специалисту. При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приеме врач видит симптомы и может больше времени уделить пациенту. Сервисом воспользовались порядка 40 тысяч жителец», — поделилась первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева