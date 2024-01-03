Главный педиатр Подмосковья призвала провести каникулы с пользой для ребенка

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Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, Нисо Одинаева рассказала о том, как провести новогодние каникулы с пользой для ребенка.
Она отметила, что праздничные дни для многих становятся выходом из привычного режима дня, изменением рациона питания в сторону вредной и калорийной пищи. Кроме того, отдых в новогодние праздники, как правило, ленивый, что не полезно ни взрослым, ни детям.
Врач призвала стараться сохранять привычный режим дня даже на выходных. Разумеется, он не будет таким строгим, как обычно: вставать и ложиться можно позже.
«Но важно поддерживать примерно одинаковое время подъема и отхода ко сну. Следите за тем, чтобы у подростков не менялись местами день и ночь, а также не забывайте о дневном сне для маленьких детей. Взрослым желательно отказаться от алкоголя, ведь за праздничным весельем легко забыть о тех или иных рисках для здоровья ребенка», — заявила Одинаева.Педиатр также заявила, что важно сохранять режим питания, избегая чрезмерного употребления сладких подарков, особенно, вместо еды.
Чтобы не подхватить ОРВИ, Одинаева порекомендовала по возможности не посещать места с большим скоплением людей.
«Научите ребенка соблюдению правил гигиены, объясните, почему важно мыть руки перед каждым приемом пищи, после возвращения домой», — отметила врач.Она также призвала следить за временем прибывания ребенка на улице. Одевая ребенка на улицу, она посоветовала использовать принцип многослойности, чтобы иметь возможность регулировать уровень тепла.
«И не забывайте, что дети во многом берут пример с взрослых, поэтому соблюдая все перечисленные правила сами, вы сможете отлично провести новогодние каникулы без каких-либо последствий для здоровья», — подытожила главный педиатр Подмосковья.Читайте также:
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