Главный подмосковный педиатр Одинаева раскрыла пользу смеха для здоровья детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Юмор, веселье и самоирония – это «карманные доктора» человека. Они не помогут от всех болезней, но сделают жизнь лучше. Такое мнение высказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева 1 апреля, в День смеха.
«По результатам различных исследований, у весёлого человека реже возникают сердечно-сосудистые заболевания, меньше психическое напряжение. У него нет проблем с давлением. Под воздействием выработки гормонов радости эндорфинов, может даже уйти боль. Кроме того, международными медицинскими исследованиями доказано, что смех могут снижает уровень сахара в крови, устранять болевые ощущения при артрите», – сказала специалист, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Как отметила Одинаева, смех снимает мышечные и эмоциональные зажимы, из-за чего проходят физическая и психологическая усталость. Поэтому важно развивать у ребёнка чувство юмора и сделать добрые шутки частью жизни семьи. Однако при этом важно не допускать обидных шуток и не смеяться над подобными шутками при детях.
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Лора Луганская