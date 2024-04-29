Главврач Иванова рассказала, что входит в набор для младенцев в Петербурге

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Главный врач родильного дома №10 г. Санкт-Петербург Лада Иванова отметила, что в набор вещи, которые необходимы малышу, но и которые затем могут быть переданы другим детям.
Обязательно в набор должны входить устройство для подогрева бутылочек, ночник, который может быть с музыкой или с «белым шумом».
Кроме этого, важно включить в набор переноску для новорожденного, в которой можно нести ребёнка в поликлинику и пристегнуть в автомобиле.
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«Демисезонный комбинезон – оптимальный вариант для всех детей – он подойдет не только малышам, рожденным осенью и весной, но через непродолжительное время будет актуален как для «зимних», так и для «летних» детей. Важно лишь учитывать, что размер одежды должен быть чуть больше, не сразу на новорожденного. Всегда приятно получить карусель на кроватку», — поделилась врач в беседе с «Петербургский дневник».
Кроме этого, важно включить в набор переноску для новорожденного, в которой можно нести ребёнка в поликлинику и пристегнуть в автомобиле.
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Мира Полтева