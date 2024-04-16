В Подмосковье с начала года расширенный неонатальный скрининг прошли 17 тыс. младенцев

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Уже 17 тысяч новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала текущего года, анализ выявил более 20 случаев патологий, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Неонатальный скрининг — это анализ на наличие генетических заболеваний у новорождённых. В прошлом году в Московской области исследования в рамках этого скрининга расширили до 36 патологий.
Неонатальный скрининг проводится в первые три дня жизни младенца, для анализа берут кровь из пятки. Если скрининг показывает какое-то отклонение от нормы, с родителями связывается медик и разъясняет, как надо действовать.
Читайте также:
В Подмосковье в этом году построят 13 ФАПов
На портале «Паллиативная помощь Подмосковья» появилось ещё пять онлайн-услуг
Психолог Лыков рассказал, как помочь ребёнку преодолеть стресс
«С начала года 17 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг. Нашим врачам удалось выявить у 24 детей генетические заболевания на ранней стадии, что позволило вовремя начать лечение», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Неонатальный скрининг проводится в первые три дня жизни младенца, для анализа берут кровь из пятки. Если скрининг показывает какое-то отклонение от нормы, с родителями связывается медик и разъясняет, как надо действовать.
Читайте также:
В Подмосковье в этом году построят 13 ФАПов
На портале «Паллиативная помощь Подмосковья» появилось ещё пять онлайн-услуг
Психолог Лыков рассказал, как помочь ребёнку преодолеть стресс
Лев Каштанов