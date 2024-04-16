Потерявшая четыре беременности женщина родила в МОНИИАГ здорового мальчика

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского помогли стать матерью 38-летней женщине, потерявшей четыре беременности подряд. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в МОНИАГ с диагностированным ранее привычным невынашиванием беременности. Шесть лет её преследовали неудачи в желании стать мамой. Первая беременность закончилась выкидышем на раннем сроке, другая осложнилась воспалительными заболеваниями и укорочением шейки матки. Затем была неразвивающаяся беременность, а последняя закончилась самопроизвольным абортом.
До беременности пациентке провели в МОНИИАГ операцию по наложению шва на перешеек матки лапароскопическим доступом. Такое вмешательство позволяет предотвратить преждевременные роды. За 15 лет в институте было проведено более 300 подобных вмешательств.
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«При привычном невынашивании нет симптомов выкидыша или преждевременных родов – схваткообразных болей внизу живота и кровянистых выделений. Из-за отсутствия ранних симптомов женщины часто поздно обращаются за медицинской помощью, когда оказать её уже невозможно. Поэтому любой беременной крайне важно вовремя посещать врача акушера-гинеколога и проходить необходимые обследования», – предупредила научный сотрудник института Мария Игнатьева.
До беременности пациентке провели в МОНИИАГ операцию по наложению шва на перешеек матки лапароскопическим доступом. Такое вмешательство позволяет предотвратить преждевременные роды. За 15 лет в институте было проведено более 300 подобных вмешательств.
«Через некоторое время наступила беременность. Благодаря операции и соблюдению пациенткой всех рекомендаций нам удалось продлить её до положенного срока. В результате на свет появился здоровый мальчик весом почти 3 кг и ростом 50 см. Родоразрешение проводилось методом кесарева сечения», – рассказала руководитель акушерского отделения, в котором прошли роды, Екатерина Ефимкова.Сейчас женщина и новорождённый чувствуют себя хорошо и уже выписаны.
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Лора Луганская